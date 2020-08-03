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耐斯集團營運長邱玟諦專訪／創造「洗澎澎、566」通關密語 日用品龍頭深植台灣在地文化

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◎採訪：邱佩琳、李錦奇、林淑慧
◎攝影：湯興漢、謝婷婷

文／林淑慧

如何賦予一個逾三十年歷史的品牌新生命，卻又仍能維繫住好不容易建立起的忠實顧客群？台灣本土日用品龍頭大廠耐斯似乎辦到了。依據調查公司尼爾森調查，它旗下的「澎澎」沐浴乳是台灣市占第一品牌，其市場份額比第二名與第三名相加還要多，它是如何攻佔跨世代消費族群的心佔率？

▲耐斯集團是台灣推出第一瓶天然液態香皂「澎澎香浴乳」的日用品化工大廠。圖為耐斯集團營運長邱玟諦。（圖／記者湯興漢攝）

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▲耐斯集團是台灣推出第一瓶天然液態香皂「澎澎香浴乳」的日用品化工大廠。圖為耐斯集團營運長邱玟諦。（圖／記者湯興漢攝）

讓這家台灣本土品牌無畏國際大廠進軍，常年拿下市場第一品牌的是，接下耐斯集團營運長一職的邱玟諦。從服務廣告客戶到被耐斯集團挖角，她從基層做起，也隱身在產品與品牌後多年，難得接受《ETtoday新聞雲》專訪，對耐斯旗下的品牌故事如數家珍。

「在台灣，有兩個屬於台灣人才會理解的通關密語。第一個是洗澡，我們會說『洗澎澎』；另外，看到『566』就是烏溜溜秀髮的代名詞。」邱玟諦笑著說，這二個發音親切的品牌名稱，一說出來腦中立刻浮現一線女星代言的廣告畫面，品牌的成功與影響力可見一斑。

▲▼耐斯集團營運長邱玟諦專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲耐斯集團年年推出新品，深耕台灣在地市場超過半世紀。（圖／記者湯興漢攝）

時間拉回到八○年代。當時的台灣消費者大多使用香皂洗澡，耐斯集團是台灣推出第一瓶天然液態香皂「澎澎香浴乳」的日用品化工大廠。不僅在劑型上革新，勇於挑戰當時的市場主流，讓沐浴更便利，在包裝上也改採按壓式的壓頭，掀起個人衛生觀念的風潮。

「澎澎是第一個把液態的洗澡經驗，帶到消費者的心目中，而且讓他發現了用液態的沐浴乳去洗澡時，帶來新的舒適感與香味，開啟很多想像的空間。」邱玟諦說，在許多品牌都棄守台灣市場時，耐斯年年推出新品，今年數量甚至不減反增突破百款，持續深耕台灣在地市場。

耐斯旗下的澎澎、566品牌，不僅是台灣人民生活的日常風景，更成為台灣在地文化中的一部分。」邱玟諦說，品牌能歷久彌新，深植成為台灣在地文化中的一部分，是她投入日用化工領域數十年來，很興奮也很有意義的一件事情，也是台灣產業界的一種驕傲。

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