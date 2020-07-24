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幸運男買5張威力彩「中6碼」！樂天嗨喊奪貳獎　網笑翻：拿500萬分紅

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▲原PO樂天嗨喊中貳獎。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲原PO樂天嗨喊中貳獎。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

第109000059期威力彩昨（23）日晚間開獎，不少懷有發財夢的民眾都買了好幾張，希望能成為幸運抱走25億元的得主，一名網友也趕在昨日晚間6時許，入手了這期的威力彩，想不到在開獎沒多久後，他就興奮的發文表示，「這期竟然中了六碼」。不過從他PO出的照片中可以見得，黃色的圈選數雖然確實共有6個沒錯，但卻不是落在同一注。

這名網友昨日在「爆廢公社二館」上發文表示，「這期竟然中了六碼，我到現在還是不太敢相信，不好意思，貳獎我拿走了」。從原PO發出的照片可以見得，他也跟上了這波威力彩的風潮，不過定睛一看才會發現，雖然日期同樣是23日，期數也確實是第109000059期沒錯，但圈選的數字卻怪怪的。

請繼續往下閱讀...

原PO的彩券雖羅列了各種數字，但卻是花了500元、買了5注，而在這5注中，只有6個號碼與這期的威力彩號碼相同，因此他才無奈戲稱自己中了6碼，至今仍難以置信。

不少網友看到照片後，紛紛留言回應，「02也開錯位置了」、「恭喜貢獻一張500振興券」、「原來是這樣對獎啊」、「這種二獎我有上百張，要分嗎」、「照這樣我也全中」、「中了二獎拿個500萬來分紅不過分吧」、「明天記得辭職」、「我號碼全部都有，就是沒有同時在一行」。

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