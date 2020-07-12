　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

永和天坑險吞房！百人有家歸不得…建商出面認了：先賠1萬5000元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市永和區文化路113巷某新建工程導致路面塌陷，整排民宅1樓歪斜，周圍百戶居民疏散，有家歸不得。對此，工務局已針對建商開出9萬罰單，建商12日也出面回應，表示會全力協助民眾善後並予以賠償。

永和區文化路113巷30號巷道內，11日上午39分地面突然塌陷，造成一旁民宅建物結構受損，主要影響6棟30戶，共計疏散80戶、103人。新北市長侯友宜得知，立刻要求工務局緊急處理、檢查管線並以水、水泥灌漿回填。

▲▼永和文化路塌陷空拍畫面。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼永和施工意外正持續以水泥回灌填補。（圖／記者羅婉庭攝）

▲▼侯友宜11日下午視察永和施工意外。（圖／記者羅婉庭攝）

對此，營造公司特助張震揚12日出面表示，建商跟施工單位第一時間以24小時加班穩固周圍地面，讓住戶可以在16日回家；另外，他們11日已先委託區長發放每戶5000元慰問金，今日再發放每戶1萬元撫慰金。

「我們不會逃避，會負起全責」張震揚說，目前鄰房的結構是沒有問題，此次疏失是因永和地區的地下水位為7米多，設計開挖深度本到15.5米，但施工中的小孔隙因為水位壓力差衝破，造成土壤沉陷、管路脫落，「我不敢說是地理環境造成的，也不能逃避應負的責任」，後續會交給鑑定單位及市府單位鑑定責任歸屬。

據悉，該營造公司的建案為15層樓高的預售屋，每坪喊價65至75萬元，比周圍平均每坪40萬元高出不少；另外，該建案預計2022年完工，但因此次事故暫停施工。

►「神級卸妝膏」送爆水面膜！1630元➔980元

►票券換東森幣加碼1.5倍！輕鬆三步驟請點我

ET快訊
永和天坑險吞房！百人有家歸不得…建商出面認了：先賠1萬500
快訊／烏石港砂石車猛撞腳踏車！女卡車底「四肢開放性骨折」重傷
爽看海邊比基尼辣妹4小時...高雄男隔天「眼睜不開」！醫嘆：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

永和天坑險吞房！百人有家歸不得…建商出面認了：先賠1萬5000元

金門爆牛結節疹疫情！鄉親嚇壞「不敢買牛肉」　縣長說話了

農芒時刻友善農產市集　黃偉哲樂當一日青農叫賣農特產品

民進黨台南市黨部主委宣誓就職　讓政治與社會結合鞏固基層支持力量

「桃園藝文振興方案」挹注650萬　鄭文燦逛園區示範領取消費抵用券

南崁文化協會推動「食在有文化」　異國美食打造社區交流平台

文昌帝君及牧師「神助攻」　饒慶鈴擔任智慧開竅官為社工祈福加油

台東力推精品咖啡　太麻里農會東部有機行銷活動登場

假日不打烊 台南市議長郭信良慰問弱勢家庭

女子6天前騎機車外出後失蹤　所騎機車台南鹿耳門溪出海口被發現

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

已停駕！駐駕傢俱店卻遭拒門外　老闆：不方便...媽祖秒啟程離開

宋偉恩「一次護花兩個」超義氣　獻出自己臉頰..carry蔡瑞雪、吳念軒

染毒入獄！媽苦撐家計幫養女兒　他浪子回頭改造鹽酥雞店獲口碑

畢書盡當爸！「生了跟我長得很像的女兒」　唱歌哄她一直哭「可能不喜歡我歌聲..」

5種材料簡單做「抹茶提拉米蘇」吐司基底淋上鮮奶油征服甜點胃

永和天坑險吞房！百人有家歸不得…建商出面認了：先賠1萬5000元

金門爆牛結節疹疫情！鄉親嚇壞「不敢買牛肉」　縣長說話了

農芒時刻友善農產市集　黃偉哲樂當一日青農叫賣農特產品

民進黨台南市黨部主委宣誓就職　讓政治與社會結合鞏固基層支持力量

「桃園藝文振興方案」挹注650萬　鄭文燦逛園區示範領取消費抵用券

南崁文化協會推動「食在有文化」　異國美食打造社區交流平台

文昌帝君及牧師「神助攻」　饒慶鈴擔任智慧開竅官為社工祈福加油

台東力推精品咖啡　太麻里農會東部有機行銷活動登場

假日不打烊 台南市議長郭信良慰問弱勢家庭

女子6天前騎機車外出後失蹤　所騎機車台南鹿耳門溪出海口被發現

耳洞保養有撇步！醫親授清潔秘訣　減少感染、飄異味風險

男生也會缺乏安全感！女孩們要試著養成這5個小習慣，感情會更好

永和天坑險吞房！百人有家歸不得…建商出面認了：先賠1萬5000元

宜蘭一自行車女騎士陷入砂石車底　全身多處骨折急救中

快訊／烏石港砂石車猛撞腳踏車！女子卡車底「開放性骨折」　重傷搶救中

日職／張奕二軍飆速151公里無失分　被強襲球砸中無礙

羽球全團賽／霸主合庫男女團雙料冠軍　盼持續培養新人再創紀錄

金門爆牛結節疹疫情！鄉親嚇壞「不敢買牛肉」　縣長說話了

「小彭于晏」李齊顏值爆表！拉小提琴又打籃球狂圈粉

農芒時刻友善農產市集　黃偉哲樂當一日青農叫賣農特產品

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

地方熱門新聞

沙鹿男女攔轎！媽祖停20秒甩尾繞路

芒果爺爺現身「要500元我沒給」遭砸頭

家具店錯過媽祖　鑾轎改衝爌肉飯老闆家

兄妹失散21年　兄帶餅乾相認催淚重逢

瑞芳深澳漁港光雕水舞超吸睛

女子6天前騎機車外出後失蹤騎機車被發現

芒果爺送水果被砸頭涉案犯嫌送辦

永和天坑險吞房！百人有家歸不得…建商認了

神轎撫身罕病小妹…奶奶：有媽祖處理

金門爆牛結節疹疫情！鄉親嚇壞「不敢買牛肉」　

108學年度台南市長獎頒獎第4場次登場

副總統賴清德南下雲林　探視殉職上兵蔡博宇父親

民進黨台南市黨部主委宣誓就職

藍綠兩天王「淘心合作」　推廣步道遊

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

快訊／抓到了！染愛滋女移工凌晨落網

陳建州道歉「真的是時候了」！

叫外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」

逆轉！在地人起底芒果爺爺黑歷史

5年來影響生活！她發36歲送養文

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

眼球、舌消失9死！「迪亞特洛夫事件」破案了

白沙媽回鑾駐駕！老闆：不方便

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

39歲陳冠希變這樣！真實模樣現形

南蛇纏漁網枉死！男童見狀難過哭了

長太像以為走丟　她牽陌生狗回家

7色一次滿足！家樂福也賣中衛彩色口罩了

更多

最夯影音

更多
李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！
女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面