永和天坑險吞房！百人有家歸不得…建商出面認了：先賠1萬5000元

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市永和區文化路113巷某新建工程導致路面塌陷，整排民宅1樓歪斜，周圍百戶居民疏散，有家歸不得。對此，工務局已針對建商開出9萬罰單，建商12日也出面回應，表示會全力協助民眾善後並予以賠償。

永和區文化路113巷30號巷道內，11日上午39分地面突然塌陷，造成一旁民宅建物結構受損，主要影響6棟30戶，共計疏散80戶、103人。新北市長侯友宜得知，立刻要求工務局緊急處理、檢查管線並以水、水泥灌漿回填。

▲▼永和施工意外正持續以水泥回灌填補。（圖／記者羅婉庭攝）



對此，營造公司特助張震揚12日出面表示，建商跟施工單位第一時間以24小時加班穩固周圍地面，讓住戶可以在16日回家；另外，他們11日已先委託區長發放每戶5000元慰問金，今日再發放每戶1萬元撫慰金。

「我們不會逃避，會負起全責」張震揚說，目前鄰房的結構是沒有問題，此次疏失是因永和地區的地下水位為7米多，設計開挖深度本到15.5米，但施工中的小孔隙因為水位壓力差衝破，造成土壤沉陷、管路脫落，「我不敢說是地理環境造成的，也不能逃避應負的責任」，後續會交給鑑定單位及市府單位鑑定責任歸屬。

據悉，該營造公司的建案為15層樓高的預售屋，每坪喊價65至75萬元，比周圍平均每坪40萬元高出不少；另外，該建案預計2022年完工，但因此次事故暫停施工。

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