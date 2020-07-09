大同新任董事變更遭駁回！　黃國昌：違法亂搞的人必須付出代價

▲時代力量前立委黃國昌。（圖／記者徐斌慎攝）



記者謝仁傑／綜合報導

大同公司上月30日的經營權之爭，引爆公司派與市場派股東的戰火，針對當日股東會上的情形，經濟部商業司長李鎂今（9）日宣布，駁回大同董事變更登記申請。對此，時代力量前立委，同時做為此次大同獨董提名人的黃國昌，在臉書表示「只有讓違法惡搞的人，真正付出代價，才能遏止這種惡質劣行的歪風。」

大同經營權之爭關鍵之一，為經濟部是否核准新選出董事的公司變更登記，經濟部長王美花日前表示經濟部依法有權要求大同重選董事、重開股東會，並指出依法大同公司派無權剔除股東表決權，而基於股東平權，選舉權與表決權不應隨意剝奪。

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經濟部今召開記者會，說明大同案變更董事登記申請之審議結果，商業司長李鎂表示，大同公司無權自行刪除表決權、此行為已傷害公司治理及股東權益，因此駁回大同公司新選任董事之變更登記申請。

黃國昌於第一時間在個人臉書中表示，大同股東會的違法亂搞，震驚了整個資本市場，今天，經濟部作出「不准變更董事登記」的處分。老實說，這個結果並不令人意外。

除了依法重新召開股東會之外，更重要的是，所有參與這個違法行動，導致股東權益嚴重受損、必須再支出費用重新召開股東會的違法行為人，都必須追究其完全的責任，包括賠償公司與股東的所有損害。只有讓違法惡搞的人，真正付出代價，才能遏止這種惡質劣行的歪風，守住台灣資本市場的基本秩序。

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