黃國昌：投保中心訴請解任林郭文艷董事職務　結果並不意外

▲時代力量前立委黃國昌。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳心怡／台北報導

投保中心今（6）日召開臨時董監事會，訴請解任大同董事長林郭文艷職務，時代力量前立委黃國昌在臉書發文指出，對於這個結果並不意外，因為大同違法亂紀的離譜程度，的確令人驚駭。

黃國昌表示，很驚訝看到向來溫和的投保中心董事長邱欽庭，會在記者會上說這麼重的話，包括「為國家難過，怎麼會有大同公司這種違法行為，竟把53%股東選舉權丟到垃圾桶」、「大同公司將市場派股東投票權刪除，是球員兼裁判，法律規定並不是像大同公司委任律師講的那樣，因為違反企業併購法、違法中資要由政府機關來認定。」

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黃國昌表示，邱欽庭還提到大同公司6月30日股東會當天晚間9時多發布一則重大訊息，最後一段是自打嘴巴，因為大同對市場派部分股權提起訴訟，主張些股東不具股東權；也提起假處分，禁止那些股東行使股東權利，既然知道會申請假處分，代表自知沒權利認定，卻片面認定對方沒選舉權，是非常惡意的做法。

黃國昌指出，從事發迄今，包括證交所（打入全額交割）、集保中心（剝奪大同自辦股務的資格）與投保中心（提起解任董事之訴），都已紛紛明確表態無法容忍大同這樣亂搞。不過，最關鍵的，還是「經濟部」與「金管會」，何時要有具體作為？整個資本市場，都在拭目以待。