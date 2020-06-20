【廣編】傑出公關獎常勝軍　士奇傳播獲雙首獎肯定

▲士奇傳播整合行銷為傑出公關獎常勝軍，領獎人為總經理莊硯婷。

圖、文／士奇傳播提供

士奇傳播整合行銷公司成立28年來，致力協助公部門品牌塑造與政策溝通，從目標對象洞察、媒體傳播到議題操作，擅於整合資源創造極大化效益，並為嚴肅的政策賦予嶄新生命力，深得廣告主信賴，贏得好口碑與高評價。士奇傳播團隊從2014至2018年間囊括了危機管理、數位溝通、品牌傳播及議題溝通等四大類別獎項。今年再度創下佳績，成功蟬聯「品牌傳播獎(公部門)」及「議題溝通獎」雙冠王。

在品牌傳播獎項以創新思維策劃台電品牌數位轉型行銷，透過行動支付及APP推廣，從數位體驗中扭轉印象，運用超萌虛擬代言人，讓受眾耳目一新，成功接軌年輕世代及活化74年台電老品牌。此外，在議題溝通獎項，團隊也策動多元議題行銷協助國民健康署推動乳癌防治，以「乳癌篩檢只要一個下午茶時間」為訴求，透過下午茶音樂會並串聯品牌與通路營造粉紅十月氛圍，讓女性朋友從認同中落實篩檢行動。

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兩年一屆傑出公關獎為台灣公關界的矚目盛事，總經理莊硯婷表示，獲獎是對認真、用心團隊最好的肯定。未來將會持續努力，提供公部門品牌高效、有感政策傳播與行銷溝通方案，共創品牌形象與政策溝通雙贏。