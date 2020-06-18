台積電送出648億現金！　謝金河：「配息」可以看出績優企業的信譽

▲台積電今(18)日配息每股2.5元。（圖／CFP）

記者謝仁傑／綜合報導

台積電（2330）今日除息，開盤僅2分鐘，股價攀升至新台幣315元，漲2.5元，順利完成填息，填息速度為去年每季配息來第2快。財信傳媒董事長謝金河發文點出，今天市場最受矚目的焦點是台積電的配息，改成每季配息的台積電，今天配出每股2.5元，將送出648.26億元現金，對持有台積電股票的股東來說，這是最實在的回報。

謝金河指出，在資本市場的投資操作，有很多不同的型態，像最近生技股飆漲，適合短線操作，低買高賣，對生技產業的經營者來說，他們可以從市場熱絡交易取得擴廠籌資的資金。基亞因為股價大漲至486元，生出一家高端疫苗，但如果本業不能產生獲利，不能創造現金流，永遠不可能配發現金股利給股東，小股東只能短線賺差價。

請繼續往下閱讀...

謝金河表示，從經營中產生的現金流創造的獲利，可以源源不斷分享給股東，這是蛻變成績優公司的必要條件，如果把過去10年上市公司配發現金股利的總額一起看，台積電的護國神山地位更加確立。過去10年來，台積電配出的股息高達1.426兆元，所有企業難望項背；市值第二的鴻海不在前10名，可以看出郭董回報股東的力道不夠，台塑四寶、中華電信、國泰金、富邦金、兆豐金都在榜上。

謝金河點出，下一個可以特別留意的是聯發科，過去10年聯發科配出的現金股息達1,816.8億元，超過鴻海。目前聯發科市值8103億元、鴻海1.08兆，雙方相差2738億元。如果聯發科會成為台灣第二座護國神山，聯發科市值超過鴻海是必然的事，那麼聯發科長缐格局會比鴻海更具優勢。

謝金河認為，從股息長期配發的持續力、穩定性，就可以看出一家績優企業的信譽，台積電對台灣的貢獻，從股息配發就看得出來。

＃ 對面的女孩看過來～～

＃ 過期票券轉黃金！ 看這裡！快別急著丟掉><

►台積電開盤2分鐘完成填息！ 每季配息來第2快

►美參眾議員籲：若台積電赴美設廠獲補助 美國半導體公司也要有

►理財周刊／避險資產看空 科技股報復性反彈