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理財周刊／避險資產看空　科技股報復性反彈

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／洪寶山

就在歐美陸續解封拚經濟時，傳來美國5月大非農就業報告的意外驚喜，原本市場預期新增就業人數減少800萬人，結果美國勞工部公布的數據竟然是新增250.9萬人，且失業率從4月的14.7％下降到13.3三％，遠優於市場預期的接近20％，美國經濟真的有如神助的復甦了嗎？

很遺憾的，粉飾太平這手段，不是中國大陸的專利，面對11月3日就要選舉的川普政府也開始「美化帳面數字」，5月的大非農並非是特例，早在3月的小非農就業數據(ADP)也曾讓市場感到意外的好，原因就是數據僅統計到3月12日疫情爆發之前。

美國五月大非農就業報告「意外驚喜」

請繼續往下閱讀...

換言之，川普政府的算盤就是把橫跨3、4、5月因疫情而造成的失業人口，全部集中到四月的數據裡，然後5月再來一招「無薪假」的人，不列入失業人口，於是就造成了五月大非農的意外驚喜。

美國勞工部勞工統計局(BLS)在六月五日大非農數據公布之後，發表了一份聲明解釋新冠肺炎疫情對五月大非農資料的影響，同時承認統計資料存在「錯誤分類誤差」(Misclassification Error)。BLS稱如果將那些「有工作」但「沒在工作」的人也歸類到「失業」類別的話，五月美國的真實失業率將達到約16.4％，比官方當天公布的13.3％要高3.1％。

BLS同時承認同樣的計算誤差也發生在四月份，四月官方公布的失業率為14.7％，但如果將「錯誤分類誤差」的因素計算在內的話，當月的真實失業率應在20％左右。BLS和相關部門正在調查為何「錯誤分類誤差」的情況持續發生。

好吧，船過水無痕，對於實際在市場交易的人來說，真實的數據並不重要，重要的是當下數據怎麼公布就怎麼反映，已經發生過的，就算有官方的事後更正，金融市場不搞平反的，就如同台灣股市曾實施過漲7％、跌3.5％，少跌的部分，也不會在恢復制度後補跌，就當沒發生過，又好比久久來一次烏龍指錯單事件，也不會推倒重來。

資金重新擁抱風險資產　那斯達克創新高

所以就結果而言，五月大非農數據造成市場資金重新擁抱風險資產(股市)，棄避險資產(黃金白銀)，那斯達克指數創歷史新高，COMEX黃金失守1700美元，美元指數領先跌破所有均線，而本周又適逢FOMC利率決策會議。

照說，在大非農的驚喜後，聯準會應該按兵不動，但如果聯準會持續大動作救市，市場可能會選擇性的解讀成「央媽護盤，股市不漲白不漲」，如此一來，6月15日美元指數期貨的最後結算日，很有可能讓美元指數期貨進一步下探長期上升趨勢線的93點支撐。

原油反彈　美元指數長期恐走空

在這次疫情開始擴散到歐美的三至五月，美元指數因避險漲到103.01高點，距離川普2016年當選時的103.82高點僅差0.7％，既然沒創新高，而且歷史的高點一波比一波低，在美國面對疫情＋美中矛盾惡化＋種族歧視等議題衝擊下，可預期美元指數將長期處在空頭走勢，貶值救出口，不排除有跌破九十點整數關卡的可能。

同樣屬於避險資產的COMEX黃金，在五月八日美國四月大非農減少2050萬人，面對大利多結果COMEX黃金在5月並沒有創波段新高，自然是利多出盡的疑慮。進入到六月第一周，還沒等到大非農數據就開始走弱，1686美元是最近兩個月的頸線支撐，正好與季線支撐重疊，換言之，一旦季線正式跌破，則不排除有進一步下探年線1550美元支撐的可能性，大約是8.17％的跌幅。

既然兩大避險資產都是看空，那麼6月19日的小道瓊三巫日的行情自然是看多，特別是OPEC+成員國已經表態願意接受減產配額，在4月21日首度出現負油價之後，NYMEX原油經過33個交易日已經反彈到半年線的每桶39.5美元壓力，重返每桶四十美元整數關卡應該是指日可待，甚至進一步挑戰四八．三美元的年線壓力，自然利多道瓊指數的反彈行情。

在5月大非農公布之後，道瓊上漲829點站上年線壓力，下一個關卡自然是2月24日的28892至28402點空方缺口，從蘋果股價創345.61美元歷史新高(截至6月9日)，Amazon、Netflix、Facebook等FAANG尖牙股相繼創歷史新高，那麼接下來就等Google、英特爾、微軟、特斯拉、高通、應用材料等科技龍頭股的補漲。

道瓊四次熔斷跌停　已具備底部條件

對於這波股市大漲與宏觀數據大跌的不協調，近期很多投資界的大老相繼提出警告，但是道瓊指數3月23日的18213低點在十天內經歷四次熔斷跌停，僅次於一戰後的大蕭條失業潮的利空測試，其實已經具備了底部的條件。

在聯準會誓言將動用所有工具將經濟挽回復甦的背書下，股市上漲的財富效應，其實也是一種變相的紓困，所以因為疫情打擊而遭到投資虧損，當然也要用Ｖ型反彈快速的彌補損失，想通了這個關鍵，自然就不會錯過了這次科技股的報復性反彈行情。

外資認錯回補台積電　蘋果市值挑戰二兆美元

所以外資開始認錯回補台積電，6月1日至6月5日共累積買超62550張，漲6.68％，準備回補上方3月6日的323~320元空方缺口壓力，帶領台股加權指數6月10日收盤來到11720點，準備回補1月30日的12101至11933點空方缺口，簡單說，台積電6月18日的季度除息2.5元行情，將推升台股挑戰一萬二千點整數關卡。

台積電代表著半導體與蘋果概念股，恰巧蘋果6月22日將首度召開線上的開發者大會，同時蘋果市值突破1.5兆美元，市場喊出首家挑戰二兆美元市值公司，換言之，蘋果概念股將會是接下來多頭的主軸之一，這一點從6月8日的滬深Ａ股的京東方Ａ拉上漲停板，突破年線4.4元人民幣壓力，完成底部型態，可預期台股的玉晶光、大立光、聯發科、鴻海、和碩等蘋概股可望受惠。

三星、華為品牌之爭　聯發科5G晶片漁翁得利

尤其是玉晶光有機會挑戰歷史新高，7P塑膠鏡頭導入iPhone 11的進程較預期快，一旦玉晶光創歷史新高的話，那就暗示大立光轉強的時間也近了，所以五月營收的衰退利空有可能是谷底，可留意大立光站上半年線4342元關卡後的轉強訊號。

聯發科連漲三個月重返五百元，對於第一季剛失去穩坐二十年亞洲最大IC設計營收王的頭銜，但股價卻自立自強的突破二十年長期下降壓力線，在華為禁令升級，聯發科的5G晶片漁翁得利，由於三星與華為有品牌之爭，估計三星只會打落水狗，不會賣5G晶片給華為，所以不管是華為跟聯發科擴大採購，或是讓出華為的市佔率給OPPO、VIVO，反正都是採用聯發科的5G晶片，有可能第二季的毛利率還會走高，成為少數科技股能夠提高毛利率的硬底子公司。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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