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美參眾議員籲：若台積電赴美設廠獲補助　美國半導體公司也要有

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▲台積電，半導體。（圖／CFP）

▲台積電董事長劉德音本周指出，美國政府補助是影響台積電赴美設廠關鍵。（圖／CFP）

記者王曉敏／綜合報導

台積電5月中旬宣布將赴美設廠，引起台美兩地關注。本周董事長劉德音指出，目前已選定廠址，但是否定案關鍵在美方的補助。對此，美國參眾兩院皆有議員提出異議，認為若台積電獲得在美國建造半導體廠的補貼，其他美國公司也要有同樣的待遇。

台積電上個月宣布將斥資120億美元，赴美國亞利桑那州建設半導體廠，白宮認為這是政府成功讓蘋果轉向美國生產勝利的一步。不過這項計畫很快就出現了爭議，有參議員認為，此舉將引發國家安全及競爭問題。

請繼續往下閱讀...

美國參議院民主黨領袖Chuck Schumer與另外兩名議員Patrick Leahy及Jack Reed上月在致羅斯和美國國防部長的信中表示，他們非常支持政府為促使半導體廠進駐美國所做的努力，但他們敦促提高透明度，並要求政府考慮「已經在美國建立重要業務的公司」，如美光（Micron Technology）、格羅方德（GlobalFoundries）及Cree等。

這3名議員在提及台積電赴美設廠一事時寫道：「對於這個項目如何考慮國家安全規定，以及如何與建立多元化美國半導體製造供應鏈的整體策略保持一致，我們有著許多的疑問。」信中要求，在進行這類協商或討論之前，先向相關主管機關及撥款委員會報告這些計劃，「包括您對資金、稅收減免、許可證或其他獎勵措施，所做出的任何承諾。」

劉德音本周於台積電股東會上談及赴美設廠議題時呼籲，美國政府應針對重要科技提供投資優惠，否則成本太高將讓廠商無法生存。不過，科技新聞網站《9to5Mac》對此指出，過去美國提供補助讓台灣科技公司在美國建廠並沒有好的案例。

▲▼半導體矽晶圓。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國參議院議員本周提出法案，為國內半導體製造商提供資金補貼，鼓勵其於美國設廠。（圖／達志影像／美聯社）

本周，美國參議院跨黨派議員提出一項法案，希望為國內半導體製造商提供228億美元的資金援助，以與中國競爭。此提案建議政府針對半導體設備給予40％的可退還所得稅扣抵，並配合州政府獎勵措施提供100億美元鼓勵業者在美設廠，以及120億美元研發資金。

這項法案由德州共和黨參議員John Cornyn、維吉尼亞民主黨參議員Mark Warner在參議院共同提出。他們認為，考慮到美國軍事晶片的採購，這種作法既有安全也有經濟效益。

據《路透》報導，此法案將授權美國國防部透過《國防生產法》提供資金來源，以「建立及增強國內半導體生產能力」。儘管英特爾、美光等一些美企仍在美國生產晶片，但半導體行業的重心已然轉至亞洲，包括蘋果、高通及Nvidia等企業，都仰賴台積電或其他亞洲代工廠生產晶片。

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