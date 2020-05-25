老鼠肉配馬鈴薯泥！台輪機長遭索國海盜綁架「丟包荒原4年半」　獲救暴瘦31kg

圖、文／鏡週刊

阿曼籍漁船輪機長沈瑞章，遭索馬利亞海盜綁架，向家人娓娓訴說經歷4年半宛如煉獄般的囚禁日子，沈向家人說，「我活下來，就是為了帶著大家一起離開那裡（索馬利亞）。」

台灣船東擁有的阿曼籍漁船26名船員，遭索馬利亞海盜劫持逾四年半後重獲自由，經歷生離死別，沈瑞章25日抵達中國廣州後，和早先一步等在飯店的妻女會合，妻女看到瘦得不成人形的沈，三人抱著頭痛哭，家屬哭著說，原本已不抱任何希望了，如今能夠見到爸爸，好像做夢一樣。

經歷4年半遭海盜挾持的生離死別，沈瑞章妻子楊秀慧與女兒沈榕華與父親在廣州重逢。

沈瑞章向救援人員透露，海盜擔心人質被聯合國救援部隊找到，將這些船員集中在靠近索馬利亞內陸一處山區的荒原，海盜以近乎半自生自滅的方式對待他們，平常只提供少量馬鈴薯泥過活，經常好幾天只供餐一次，船員們想加菜的唯一方式，就是抓老鼠 ，他們為了補充營養，練就各種捕鼠技巧，「老鼠肉才是人間美味。」

生性樂天的沈瑞章還向家人打趣說：「在索馬利亞人怎麼會怕老鼠，牠們看到我們都嚇死了。」

沈瑞章向家屬透露，這幾年能夠撐下來的關鍵，在於船員彼此打氣，船員來自不同國籍，但大家都有自己的信仰跟「相信的神」，洪到廣州後，下午唯一的行程就是參拜當地祭拜海神的洪聖古廟。

討海大半輩子的沈家中除了拜媽祖，得知親友在他遭挾持這段時間，多次到行天宮許願，他26日到台灣之後，第一件行程就是到行天宮向恩主公還願。

一位參與前線救援組織的人士形容，當台灣船長被海盜打死後， 沈瑞章一肩扛起船長的角色，既像船員的兄長，又像父親，他帶領這群船員走過最困難的日子，鼓勵大家撐下去就有活命機會，船員們也感念沈帶著大家走過劫後餘生的日子，在肯亞機場相互道別時，彼此還一度相擁而泣。

本刊調查，沈瑞章今年60歲，從小在基隆和平島長大，有將近40年的討海經驗，因為北台灣遠洋漁業凋零，沈為了討生活養家，才受赴高雄受雇當輪機長，但大半輩子的航海經驗，讓他知道討海人的生命，對待年輕外籍船員是兒女般，沈一度有機會自己單獨獲贖，但最後仍堅持和其它船員命運綁在一起。

家屬透露，沈患有糖尿病、高血壓，被綁之前身材圓滾滾，但經過這些磨難，從2012年在模里西斯出海前體檢的88公斤，瘦到剩下57公斤，幾乎瘦掉半個人，但第一時間聽到沈報平安的電話時，聲音如往常洪亮，就已放下心，沈瑞章預計26日下午二點返抵桃園機場。