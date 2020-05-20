吳政忠上任科技部長：「4延續+6加強」完成台灣2030科技願景　力挺台積電研發

▲新任科技部長吳政忠（左）與卸任科技部長陳良基合影。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

科技部20日舉行新、卸任部長交接典禮，由卸任部長陳良基交接給新任部長吳政忠。會中，吳政忠提出「4個延續、6個加強」，並針對台灣2030年擘畫「10年願景」，積極讓科技部與其他部會的合作，提高科技預算，並大力支持科學基礎研究計畫，也會協助台積電在台建置最新製程。

吳政忠致詞時表示，3年前他擔任新舊部長的監交人，當時陳良基站在他的左邊，如今換他站在政委張景森的左邊，就如同行政院長蘇貞昌所言，「人生的劇本不能偷看，只能全力以赴！」因為人生中許多事情都無法預料。

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吳政忠說，陳良基於科技部長任內期間，完成科技部「創新創業、持續基礎研究、人才接軌國際」3大方面，並在這3年多時間打好基礎，未來他接下部長棒子「應該比較輕鬆」，政府也將更加精進；陳良基於科技發展史上，也會有特別的位置。

「台灣在2030年後要成為國際上什麼樣的角色？」吳政忠表示，他收集各方專業意見，主要是台灣即將要處理高齡少子貧富不均、環境變遷、能源不足等問題，當人工智慧布局網路，不只改變科技產業，也改變了人類的生活，因此他認為2030年要打造「多元包容的社會」，是新科技將人與萬物相連的社會，並涵蓋許多創新，讓社會達到循環永續。

▲科技部長吳政忠表示，科技部有「4個延續、6個加強」。（圖／記者湯興漢攝）

吳政忠指出，科技部未來4年計畫與部會合作，除了延續國家科技、基礎研究、科學園區、創新創業等4大方面，也有6項加強項目，其中包括生技醫療產業、開發新世代晶片A世代計畫，台灣半導體製程要發展2奈米、數位轉型、6G、資安卓越計畫、前瞻網路建設等；此外，科技部還會推動產業創新，數位國家創新經濟方案，甚至包括離岸風電與太陽光電等系統。

針對離岸風電或其他再生能源是否有新的計畫，吳政忠補充，整體而言，行政院有布局，離岸風電與太陽光電在創能、儲能、節能及整個智慧電網系統，科技部都會配合經濟部關於後續技術的研發。

對於媒體詢問關於台積電赴美投資意見，吳政忠表示，台積電於美國設廠，貼近市場，相當合理，而且投資美國後，仍把最先進的研發留在台灣，投資比例也沒有台灣多，因此他樂觀其成。

▲科技部舉行新卸任部長交接典禮，位置上也保持「社交距離」（Social distancing），由左至右分別是新任科技部長吳政忠、行政院政務委員張景森、卸任科技部長陳良基。（圖／記者湯興漢攝）

至於行政院正研擬設立「數位發展部會」，吳政忠說，行政院仍在規劃，數位也是科技的一種，因此數位部門不會單獨運作；若站在行政院的高度，科技預算一年為1200億元，數位就佔掉2、300億元，因此該如何將科技預算分配到數位，包括產業創新、基礎研究等，都需要考量。

未來科技部該如何與政府處理資安議題，吳政忠解釋，目前資安問題由行政院處理，國安會也有相對的團隊，尤其行政院有強勁的「鐵三角」，科技部主要是基礎技術的研發，「資安只能第一，沒有第二，科技部將全力支持。」

吳政忠畢業於康乃爾大學（Cornell University）理論與應用力學碩博士、台灣大學土木工程學系，1987年任教於台灣大學應用力學研究所，1998年開始參與科技部前身「國科會」事務， 2006年到2008年曾任國科會副主委。2016年民進黨政府重新執政，擔任主掌科技的政務委員，協助行政院長跨部會推動科技相關政務。

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