陳良基卸任科技部長：完成3大目標　更讓總統允諾增加基礎研究經費

▲陳良基卸任科技部長時致詞。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

科技部20日舉行新、卸任部長交接典禮，科技部長陳良基卸任後，將回台灣大學任教職，他以「歡欣鼓舞」心情形容今天回到科技部。回憶當時就任科技部長，他說，能完成「持續深耕基礎研究、推動創新創業、建立科學研究人才流」就相當不錯，卻不只完成這3件事，還完成展現科學研究結果，也讓總統蔡英文答應未來幾年以較高比例，增加基礎研究經費。

「我們做到了！」陳良基說，這3年多來，深耕基礎研究期盼每年完成5件以上、尤其是值得對社會交代、對社會貢獻有影響力的科學研究，科技部展現了成果，政府也對國家科學研究越來越重視。

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陳良基表示，科技部推動創新創意，修改法令是政府該做的事情，經過好幾次的協商完成，透過法規與環境的建立，讓全世界的科技新創產業都看見台灣，甚至列台灣為第一名，且培養出來的科技人才也順利把優秀的科技產業留在台灣，這是相當難得的事情。

「我以曾經身為科技部夥伴一份子為榮！」陳良基說，2010年時，台灣是人才流失最嚴重的國家之一，然而這幾年對科研人才的重視，改變了研究環境與氛圍，優秀人才都願意回台灣耕耘，就連外籍科學人才也願意來台灣任教，讓研發和計畫都能在台灣設成，「非常感謝優秀的科技部團隊，讓優秀人才都能在台灣實現科技夢。」

陳良基認為，吳政忠部長曾擔任過國科會的副主委，也擔任過重要的科技召集人工作，十幾年來貫徹總統對於科技政策的意志與想法，此次吳政忠願意接下重責大任，與科技部優秀精良的團隊推廣創新的科技計畫及智慧國家的願景，「就是強上加強的科技部！」他也期待台灣科技持續不斷精進，善用科技擁有強勁的競爭力，未來若有機會他也會在學界為國服務。

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