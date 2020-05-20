吳政忠任科技部長「新挑戰、有院的高度」　張景森：期待台灣科技發展資源更豐沛

▲科技部舉行新卸任部長交接典禮，由行政院政務委員張景森（中）監交，卸任科技部長陳良基（左）交出印信，新任科技部長吳政忠（右）接過印信後完成交接。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

科技部20日舉行新、卸任部長交接典禮，由行政院政務委員張景森擔任見證人。科技部長陳良基因借調期滿，將回台灣大學任教職，因此不續任部長一職，交棒給行政院政務委員吳政忠。

張景森致詞時表示，在陳良基擔任台大副校長時認識本人，從陳良基聽到宏觀的台灣科技發展願景，包括產學大聯盟、產學合作等相關計畫，非常多創意與前瞻性想法，而且永遠抱持積極和熱忱，讓他感到相當敬佩。

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張景森指出，陳良基任內推動科技大擂台、《科學技術基本法》、AI民間學校等貢獻，將與科技發展史連在一起，「聽了陳良基部長分享的AI和5G，原本複雜的東西都懂了。」他相信「AI先生」陳良基回到台大後，仍會對台灣科技發展源源不斷注入智慧、能量與創意。

對於新任科技部長吳政忠，張景森也表示，吳政忠是他並肩作戰的戰友，就連住處都在旁邊，偶爾還會穿著拖鞋到吳政忠房間去；他介紹，吳政忠於智庫時代就負責科技政策召集人，對科技領域熟知，由於科技非常廣泛，每一門都有專門的大師，因此吳政忠常吸收大家的想法，爭取對政策方面的意見。

張景森認為，吳政忠擔任科技部長一職將是新挑戰，也是重擔，但吳政忠擁有擔任行政院政委的經驗，有院的高度，可以從全面角度施行政策，讓科技發展資源變得更豐沛，若具有系統性整合能力，同時吸收各方經驗知識，相信貢獻力量非常大。

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