「今年5、6月將是科技業谷底」和碩董事長童子賢：下半年報復性消費回升

▲和碩董事長童子賢認為，今年5、6月將是科技業谷底。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

蘋果組裝大廠「和碩」（4938）今年第一季財報意外轉虧，對此，董事長童子賢表示，和碩前4月營運符合預期，公司財務體質都相當健康；不過展望科技業景氣，他認為受歐美疫情影響，今年5、6月將是科技業谷底，而下半年將有報復性消費。

和碩第一季財報本業意外轉虧，童子賢解釋「這是微妙的誤會」，本業仍是獲利，年成長16%，但因認列子公司營業損失，導致財報本業轉虧。此外，他也表示，和碩第一季的獲利並沒有包含投資收入，相信將從谷底好轉。

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至於和碩的全球布局，童子賢指出，EMS廠（專業電子製造商）考量成本、效率等問題，一般而言，赴美設廠可能性不高。針對和碩員工激勵制度部分，他說明，擬提撥6萬張限制型股票，價值至少達36億元，預計分4年實施，發放條件是獲利超過「電子五哥」總平均之上，鼓勵專業人才留任，並激勵員工向心力及歸屬感。

觀察景氣走向，童子賢表示，3月時曾說明，不要對中國疫情恢復狀況太樂觀，原因是經濟是「供與需」的平衡，當供應端可以、消費端不行，就會影響整體經濟運作，因此他預估，科技業谷底，恐落在今年5、6月。

童子賢認為，台灣持續銷售產品，主要是科技設備進行遠端工作，但目前美國紐約街頭仍空蕩蕩，若長期消費不振，仍會影響經濟健全發展；如今歐洲、美國部分地區疫情高峰已過，期待下半年疫情過後恢復正常水準，而有報復性消費。

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