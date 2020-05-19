和碩董事長童子賢「驚喜現身」歡送陳良基：科技部兼顧台灣環境保護與高科技發展

▲和碩董事長童子賢（右）驚喜現身，擔任神祕嘉賓送花給科技部長陳良基。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

科技部19日召開部長陳良基、次長徐有進「感恩惜緣會」送別茶會，和碩董事長童子賢也驚喜現身，擔任神祕嘉賓送花給陳良基。童子賢形容陳良基是「拚命三郎」，因為陳良基自上任以來，秉持知識分子的精神苦幹實幹，在學術界或公領域火力全開，積極鬆綁法規如修訂《科學技術基本法》，為台灣產業貢獻許多。

童子賢致詞時表示，台灣1月至4月的進出口產值仍成長2.6%，其中科技產品扮演非常重要的角色，電子零組件成長21%，資通訊產品成長9.1%，兩者合計超過500億美元。在全球受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響的同時，仍保持台灣經濟實力，可看出科技產業對台灣經濟的重要性。

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▲和碩董事長童子賢表示，台灣仍會保持科技優勢。（圖／記者楊絡懸攝）

「羅馬不是一天造成的，科技產值也不是一天造成的。」童子賢認為，台灣整體2019年的GDP約在5900億美元左右，科技產品就佔出口額一半以上，科技部功不可沒，科技產業的產值不是一天造成，而是政府政策持續扶持高科技產業與IC產業，科技領袖一棒接著一棒引領造福社會，讓台灣科技蓬勃發展，也是令他感佩之處。

童子賢說，過去幾年業界不斷辯論7奈米、5奈米、3奈米等廠房要落腳何處，台積電去年宣布3奈米半導體製程在南部科學園區，總投資額7000億元，這筆投資額對其他高科技國家而言是天文數字，但這是台灣難得的機會，遙遙領先全世界，而能到達這階段，也存在很多精密的條件。

「要讓社會體認到不放棄環境保護的同時，又能夠推動經濟發展與高科技發展，我想，這就是陳良基過去幾年能把台積電留在南科，是一個非常重要的成果。」童子賢表示，台積電於南科興建3奈米廠，是科技部與其他部會的合作下，兼顧台灣環境保護與高科技發展；3奈米製程如果成功在台灣進入研究和量產，那麼台灣仍會保持科技優勢。

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