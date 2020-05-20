「別擔心台積電離開台灣！」童子賢：南科投資金額7000億元　是美國廠2倍

▲和碩董事長童子賢相信，台積電不會離開台灣。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

針對近期台積電赴美國設廠一事，和碩董事長童子賢表示無法代為評論，不過他相信台積電赴美設廠是川普政府極力爭取；台積電先前在台灣南部科學園區投資新台幣7000億元，遠高於此次投資美國廠3600億元，光是南科投資金額就是美國廠兩倍，因此不用擔心台積電將離開台灣。

童子賢於科技部出席活動後表示，「科技、學術無國界」，科技成果應用在民生，且可能應用於太空與軍事，近年國際競賽激烈，導致各國政府意識到「用科技保護經濟」，很少單一國家同時有能力完善材料、設備、製程、專利等面向，預期未來全球將出現新聯盟型態。

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以台積電為例，童子賢認為，台積電仰賴先進製程研發技術、先進設備與精密材料，美國與日本設備供應商就扮演重要角色，也都是重要來源，而這些科技產品背後都需要設備、材料和專利等。

因此，童子賢直言，「科技業需以和為貴」，沒有國家或企業可同時擁有全部資源與優勢，現實是國際政治版圖擠壓，可能會形成各種聯盟。

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