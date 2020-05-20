　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

「別擔心台積電離開台灣！」童子賢：南科投資金額7000億元　是美國廠2倍

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲和碩董事長童子賢。（圖／記者楊絡懸攝）

▲和碩董事長童子賢相信，台積電不會離開台灣。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

針對近期台積電赴美國設廠一事，和碩董事長童子賢表示無法代為評論，不過他相信台積電赴美設廠是川普政府極力爭取；台積電先前在台灣南部科學園區投資新台幣7000億元，遠高於此次投資美國廠3600億元，光是南科投資金額就是美國廠兩倍，因此不用擔心台積電將離開台灣。

童子賢於科技部出席活動後表示，「科技、學術無國界」，科技成果應用在民生，且可能應用於太空與軍事，近年國際競賽激烈，導致各國政府意識到「用科技保護經濟」，很少單一國家同時有能力完善材料、設備、製程、專利等面向，預期未來全球將出現新聯盟型態。

請繼續往下閱讀...

以台積電為例，童子賢認為，台積電仰賴先進製程研發技術、先進設備與精密材料，美國與日本設備供應商就扮演重要角色，也都是重要來源，而這些科技產品背後都需要設備、材料和專利等。

因此，童子賢直言，「科技業需以和為貴」，沒有國家或企業可同時擁有全部資源與優勢，現實是國際政治版圖擠壓，可能會形成各種聯盟。

【延伸閱讀】

和碩董事長童子賢「驚喜現身」歡送陳良基：科技部兼顧台灣環境保護與高科技發展

「今年5、6月將是科技業谷底」和碩董事長童子賢：下半年報復性消費回升

修但幾勒！過期票券「簡單3步驟」搶救妙招曝光

ET快訊
蔡依林爸媽證實已離婚！　經紀人鬆口回應了
羅志祥發文時間「暗藏密碼」　13張「周揚青親密照」全曝光
羅志祥tag周揚青「實現她最大願望」！　悲吐：這些年我對妳製
快訊／羅志祥突發7000字「對不起我錯了」懺悔周揚青
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

陳良基卸任科技部長：完成3大目標　更讓總統允諾增加基礎研究經費

最有錢／中美吵架 火燒台灣科技業 520誰與爭鋒？

吳政忠任科技部長「新挑戰、有院的高度」　張景森：期待台灣科技發展資源更豐沛

疫情攪局帶來不確定性　國泰金：近4成民眾參與除權息行情意願低

蔡英文欽點顧立雄掌國安會　太座王美花首度對外回應「面帶微笑這樣說」

慘！史上現場買氣最差的總統套幣　金價嚇跑買家

各國救市政策發酵　國泰金：逾7成民眾看好今年GDP可望「保1」

體學生技提專利訴訟　跨海控告美國太平洋生技侵權

加速經濟復甦　經濟部：振興抵用券七月上路「每房抵800元」

宏達電營運展望更正向　王雪紅：今年將推更多5G、VR、AR創新產品

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

吳尊問「跟曾之喬何時生」　辰亦儒羞回：三個月內不能說

紅豆餅3個10元、25元巨大春捲 網紅盤點宜蘭5間道地素食小吃

輕輕一拉無痕跡！7招縫紉技巧　醜破洞補上小圖樣變身趣味設計

陳良基卸任科技部長：完成3大目標　更讓總統允諾增加基礎研究經費

最有錢／中美吵架 火燒台灣科技業 520誰與爭鋒？

吳政忠任科技部長「新挑戰、有院的高度」　張景森：期待台灣科技發展資源更豐沛

疫情攪局帶來不確定性　國泰金：近4成民眾參與除權息行情意願低

蔡英文欽點顧立雄掌國安會　太座王美花首度對外回應「面帶微笑這樣說」

慘！史上現場買氣最差的總統套幣　金價嚇跑買家

各國救市政策發酵　國泰金：逾7成民眾看好今年GDP可望「保1」

體學生技提專利訴訟　跨海控告美國太平洋生技侵權

加速經濟復甦　經濟部：振興抵用券七月上路「每房抵800元」

宏達電營運展望更正向　王雪紅：今年將推更多5G、VR、AR創新產品

全程流例中文！白宮副國安顧問博明祝賀蔡英文就職：台灣值得全世界學習

申世景被譽為「臉蛋天才」　天生美肌吃「豬皮」維持彈性

男男版色戒續集！馬家輝睽違4年寫《鴛鴦六七四》　被讚2020最強華語小說

蔡英文回應拜登推特賀文　期待加強台美的夥伴關係

腸腸宅急便！靈活小胖汪「飛奔叼包裹」幫爸簽收　全家人嚇一跳

家中瘋長「傘狀異形生物」　1天大5倍還流黑汁…網嚇哭：看到圖片快吐了！

10分鐘攻頂賞漸層藍海！瑞芳超忘憂海景步道　360度環繞視野

好萊塢電影「髒話王」出爐！山繆傑克森只排第三…冠軍跌破眼鏡

影／玻璃窗自動打開！娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　1分鐘過程網友全跪了

陳良基卸任科技部長：完成3大目標　更讓總統允諾增加基礎研究經費

驚悚撞擊影片曝！紅燈亮8秒…台南轎車高速闖過　女騎士遭撞「噴飛10m」慘死

財經熱門新聞

立訊崛起搶單新哀鳳　女版郭台銘威脅鴻海、和碩

和碩董事長童子賢：別擔心台積電離開台灣！

和碩董事長童子賢：今年5、6月將是科技業谷底

「英德紀念幣」　爆史上現場買氣最差

加速經濟復甦　經濟部：振興抵用券七月上路「每房抵800元」

路透：那斯達克通知瑞幸咖啡摘牌

轉戰情報頭子！顧立雄親揭原因　總統蔡英文用1理由打動他

顧立雄任內最後一天！　金管會下重手開罰8家金融業2580萬

只剩3天截止！　勞保局補貼3萬元還有1.7萬人未申請

勞工紓困貸款10萬元要辦要快　百萬名額只剩21萬個！　　

溢價率30%！國巨海外可轉債定價每股485元

勞工紓困貸款百萬名額已受理74.1萬件

全球首批智能認證貨櫃船就在台灣！　陽明海運：投入亞洲線營運

520行情發威！台股不畏美股重挫　早盤上漲50點、收復10900點大關

更多熱門

相關新聞

紐時：美國打科技戰用台灣施壓　直逼中方紅線

紐時：美國打科技戰用台灣施壓　直逼中方紅線

台積電上週宣布赴美設廠，美方隨即公布防止中國電信設備巨擘華為取得先進半導體的新規定。紐約時報分析，華府在美中科技戰中運用台灣對北京施壓，直逼中方劃下的紅線。

和碩董事長童子賢：今年5、6月將是科技業谷底

和碩董事長童子賢：今年5、6月將是科技業谷底

和碩董事長童子賢「驚喜現身」歡送陳良基

和碩董事長童子賢「驚喜現身」歡送陳良基

台股收盤大漲119點！台積電、傳產龍頭股穩盤　指數收10860點

台股收盤大漲119點！台積電、傳產龍頭股穩盤　指數收10860點

天下雜誌公布台灣最強50大集團　鴻海躍居龍頭、台積電最會賺錢

天下雜誌公布台灣最強50大集團　鴻海躍居龍頭、台積電最會賺錢

關鍵字：

和碩童子賢台積電

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

快訊／羅志祥520再發聲謝罪周揚青！

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

蔡依林爆有了「5歲混血親弟弟」！60歲爸爸再婚娶泰國妹

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

人夫球星陳鏞基賽前「極樂酒局」纏綿辣妹！

美魔女議員質詢「胸前拉鍊滑落」

陳鏞基被拍牽辣妹回飯店　老婆發文回應

捷運「越級打BOSS」被移送！帥T遭洗版

陳時中一句回答藏底　他驚：高境界

藤井莉娜宣布懷孕！親口揭曉「孩子的爸是誰」

更多

最夯影音

更多
博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆
《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面