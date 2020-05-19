Uber再裁3000人！　本月全球裁員已達25％、關閉45間辦公室

▲Uber的CEO科斯羅薩西(Dara Khosrowshahi)。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

Uber 本月初宣布裁撤3700名員工，沒想到不過兩週時間，上週末再宣布第二波裁員3000名。執行長科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）表示，叫車公司因為疫情大受影響，業績下降達80％。「我們必須採取一些困難的決定，以確保我們能夠站穩。」他說。

不過一個月的時間裡，Uber 兩波裁員縮減了約四分之一的員工，此外 Uber 還要關閉全球45間辦公室。由於該公司的送餐服務 Uber Eats 業績正在飆升，Khosrowshahi 表示將重組公司某些部門，把重心集中在「協助人們移動並交付東西」的核心業務上。

請繼續往下閱讀...

根據 Uber 公司的報告顯示，Uber Eats 訂單較去年同期成長54％以上，不過即便如此，仍無法彌補 Uber 的叫車服務急遽下降所帶來的損失；而該公司也將關閉去年9月啟動的技術孵化器和AI實驗室，不過負責自動駕駛汽車計劃的先進技術團隊則會繼續進行。Uber到年底將獲得40億美元的無限制現金及20億美元的循環信貸。

疫情在美國爆發後，Lyft 使用率下降89%，而 Uber 則下降了85%。Lyft 日前也宣布裁撤近1000人，約佔員工總數的17％。

＃ 獻給全天下母親的凍齡魔方！

＃ 過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招

►叫車服務業慘淡！Lyft宣布裁員17% Uber也傳將裁員20%

►Uber收購外送平台GrubHub喬不攏！ 名嘴認為Uber應更大方

►Jolin、林美秀瘋外送！Uber Eats「4重優惠」一次看 5月狂嗑指定美食買1送1