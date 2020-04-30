　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

叫車服務業慘淡！Lyft宣布裁員17%　Uber也傳將裁員20%

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼美國叫車服務公司Lyft。（圖／路透）

▲美國叫車服務公司Lyft。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，民眾多半在家辦公，導致共享乘車公司業務低迷，美國叫車服務公司Lyft向美國證券交易委員會提交的文件中表示，公司將裁員 982 名員工，並讓 288 名員工強制休假，藉此降低營運成本。Lyft 也因此消息跟隨大盤收高 4%，盤後續揚 1.5%。

Lyft 執行長格林（Logan Green）表示，很明顯地，現在疫情危機將對經濟產生廣泛影響，這衝擊到我們的業務，因此我們得做出縮編團隊這個艱難的決定。我們目前決策的指導方針是確保我們盡可能以最強的定位脫離危機，以達成公司的使命。

請繼續往下閱讀...

格林和聯合創始人齊默（John Zimmer）先前表示，直到6月底，他們將把自己的工資捐給司機救濟。

Lyft表示，這一輪裁了約17%的人力，另外，同時公司也對其餘員工施行降低基本薪資和強制休假 12 週的措施。此次降薪將從5月開始，高管領導層降薪30%，副總裁降薪20%，其他員工降薪10%。另外，董事會成員也同意放棄第二季30%的現金報酬。

至於Lyft的競爭對手Uber，稍早也被爆出考慮裁員20%的員工，但Uber未對此消息發表回應。

Lyft和Uber均在一年前上市，但是自從疫情在全美爆發，州政府與聯邦政府頒布「居家防疫」令以來，叫車使用量出現了「斷崖式」下降。消費數據分析公司的數據顯示，Lyft和Uber的叫車業務與一年前相比，在舊金山和鄰近的4個縣中下降了90%。在全國範圍內，Lyft使用率下降了89%，而Uber則下降了85%。

ET快訊
貝克漢發文問台灣防疫！外國記者爆「只有台網友看得到」…真相曝
台南首家五星級飯店「大億麗緻」6/30熄燈
台中男殺妻　老婆IG動態藏玄機…友人曝他開銷：過得很痛苦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

新台幣匯率收盤強升1.49角　創22個月以來新高！　

逾2.6萬人今早搶辦勞工紓困貸款10萬元　勞動部：50萬個名額視需要再增加

課稅門檻調高！今年首季彩券中獎扣繳金額　年減超過3成

臉書Q1營收優於預期！本月廣告收入趨穩　盤後股價飆10%

叫車服務業慘淡！Lyft宣布裁員17%　Uber也傳將裁員20%

台指期大漲235點　分析師：下周仍算樂觀、須注意利多出盡

運用VR訓練新冠肺炎照護　HTC DeepQ攜手台北慈濟醫院合作

勞工紓困貸款10萬元今天開辦　各大銀行電話接到手軟「民眾一早就來卡位申辦」！

不受疫情影響！比爾蓋茲夫婦砸13億買下加州海濱豪宅

連虧5季！友達首季虧損大幅收斂　每股稅後淨損0.53元

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

引擎蓋拉出取暖貓「險變肉醬」　隔天再躲一次...苦主霸氣收編

王子上《娛百》玩「多人運動」壓力超大　尬回羅志祥.愷樂互動...轉身求饒

狠男砍殺牙醫...二審維持無期徒刑 死者家屬崩潰：台灣成了免死天堂

躲浴室、濕毛巾摀口鼻超母湯！　HowHow宣導火災逃生觀念破迷思

新台幣匯率收盤強升1.49角　創22個月以來新高！　

逾2.6萬人今早搶辦勞工紓困貸款10萬元　勞動部：50萬個名額視需要再增加

課稅門檻調高！今年首季彩券中獎扣繳金額　年減超過3成

臉書Q1營收優於預期！本月廣告收入趨穩　盤後股價飆10%

叫車服務業慘淡！Lyft宣布裁員17%　Uber也傳將裁員20%

台指期大漲235點　分析師：下周仍算樂觀、須注意利多出盡

運用VR訓練新冠肺炎照護　HTC DeepQ攜手台北慈濟醫院合作

勞工紓困貸款10萬元今天開辦　各大銀行電話接到手軟「民眾一早就來卡位申辦」！

不受疫情影響！比爾蓋茲夫婦砸13億買下加州海濱豪宅

連虧5季！友達首季虧損大幅收斂　每股稅後淨損0.53元

新台幣匯率收盤強升1.49角　創22個月以來新高！　

愷樂在羅志祥心中份量較重？命理師爆不扶正內幕：她乖巧好哄

勇警離世302天！客廳放「最愛的老虎茶壺」…母哽咽：感覺他活在我們身邊

C羅2021年前不拿任何內褲代言費　助合作公司渡過疫情

電信母親節優惠開跑　Galaxy S20系列新機最高折5,000元

「社宅國家隊」前進雲嘉、南投　最快4年後陸續完工

宅在家太無聊⋯解散11年天團「找出未出土新歌」　粉搶聽朝聖：疫情唯一值得開心的事！　

中美5G戰！電信商在美遭審查　陸商務部抗議：停止歧視

殺警判無罪　反對台灣廢除死刑總召集人陳正育痛批：先改革法官

歡慶零確診！FANCL免費請喝義大利咖啡　價值130元快去預約

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

財經熱門新聞

八年級生莊文傑　新冠股災笑納上千萬

勞工10萬元紓困貸款今上路　如何申請、月繳多少QA一次看

勞工10萬元紓困貸款方案出爐！21家銀行明天開放申請　

美元匯價創22個月來新低　換新台幣5萬多賺1200元

91萬人搶辦勞保局3萬補貼　8成民眾受惠、逼近預估名額

勞斯萊斯、賓士供應商加碼投資台灣　92億打造智慧化產線

寶成出扯招吃定供應商　延遲付款文件曝光

瑞德西韋試驗結果正向　美股大漲

鴻海旗下工業富聯　首季淨利年減34.8%

勞工低利紓困貸款10萬該如何申請？　QA懶人包一次看

美首季GDP萎縮4.8％　比預期更差

史上最受歡迎的勞工紓困方案！已逾82萬人搶辦勞保局3萬補助　

勞工紓困貸款　一銀3天核貸

國泰金配2元股利　現金殖利率衝5.2%

更多熱門

相關新聞

Uber載運3000萬被劫！2匪判重刑

Uber載運3000萬被劫！2匪判重刑

台北市信義區2018年10月29日晚間，發生一起3千萬搶案！當時鄧姓與王姓2名女子在運鈔途中，遭2名男子王璟澄與林東賢等人持刀搶劫得逞。台北地院28日審結，依結夥攜帶凶器強盜罪，判王男7年4月徒刑，判林男7年10月徒刑，可上訴。

「搓乳+kiss」女友人　名廚遭判3月

「搓乳+kiss」女友人　名廚遭判3月

Uber撤銷2020年財務指南　股價反而漲破7％

Uber撤銷2020年財務指南　股價反而漲破7％

Uber「遺失物」最新排名出爐！

Uber「遺失物」最新排名出爐！

不戴口罩計程車可拒載「Uber也適用」

不戴口罩計程車可拒載「Uber也適用」

關鍵字：

LyftUber

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

快訊／國安局證實：金正恩生病了

忍住不上床就有300萬入袋！

愷樂被爆介入「豬芬戀」　李毓芬回應了

快訊／狠殺鐵路勇警李承翰！他獲無罪

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

羅志祥出關爆不回台「躲到其他國家」！2最新動向曝光

金正恩驚爆腦死　南韓國會：金與正接繼承人

戰火連燒5天…周揚青再發聲！

35歲楊秀惠神隱半年「密婚生子」

全家福照曝！沙鹿男殺妻後1死1命危…2稚兒哭喊「媽媽」

排自動洗車見露Bra妹　網暴動排隊

更多

最夯影音

更多
「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟
台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面