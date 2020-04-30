叫車服務業慘淡！Lyft宣布裁員17%　Uber也傳將裁員20%

▲美國叫車服務公司Lyft。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，民眾多半在家辦公，導致共享乘車公司業務低迷，美國叫車服務公司Lyft向美國證券交易委員會提交的文件中表示，公司將裁員 982 名員工，並讓 288 名員工強制休假，藉此降低營運成本。Lyft 也因此消息跟隨大盤收高 4%，盤後續揚 1.5%。

Lyft 執行長格林（Logan Green）表示，很明顯地，現在疫情危機將對經濟產生廣泛影響，這衝擊到我們的業務，因此我們得做出縮編團隊這個艱難的決定。我們目前決策的指導方針是確保我們盡可能以最強的定位脫離危機，以達成公司的使命。

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格林和聯合創始人齊默（John Zimmer）先前表示，直到6月底，他們將把自己的工資捐給司機救濟。

Lyft表示，這一輪裁了約17%的人力，另外，同時公司也對其餘員工施行降低基本薪資和強制休假 12 週的措施。此次降薪將從5月開始，高管領導層降薪30%，副總裁降薪20%，其他員工降薪10%。另外，董事會成員也同意放棄第二季30%的現金報酬。

至於Lyft的競爭對手Uber，稍早也被爆出考慮裁員20%的員工，但Uber未對此消息發表回應。

Lyft和Uber均在一年前上市，但是自從疫情在全美爆發，州政府與聯邦政府頒布「居家防疫」令以來，叫車使用量出現了「斷崖式」下降。消費數據分析公司的數據顯示，Lyft和Uber的叫車業務與一年前相比，在舊金山和鄰近的4個縣中下降了90%。在全國範圍內，Lyft使用率下降了89%，而Uber則下降了85%。