「AI國家隊」3年有成！陳良基盼台灣打造AI界台積電　林百里、施崇棠大談數位轉型

▲「AI國家隊」強棒再出擊，左起為國研院長王永和、台灣大哥大董事長蔡明忠、科技部次長許有進、科技部長陳良基、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠、國研院國網中心主任史曉斌。（圖／國研院提供）

記者楊絡懸／台北報導

科技部與國家實驗研究院，攜手華碩（2357）、廣達（2353）、台灣大（3045）共同打造超級電腦「台灣杉二號」及台灣AI雲，15日舉辦「AI國家隊，3年有成」成果展示會，並進一步宣布將在技術深化與產業服務方面，建構台灣的AI產業生態系。科技部長陳良基表示，台灣技術實力堅強，期待未來技術移轉後，有機會打造台灣AI服務公司「AI界台積電」。

陳良基表示，政府與產業合作，是國家面對全球AI發展競賽的最佳陣容。看到國研院國網中心、華碩、廣達與台灣大的研發團隊進一步技術移轉與服務深化的企圖心，政府樂觀其成，相信將會對台灣在AI、雲端，甚至是永續的AI產業生態圈，做出更大的貢獻。

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▲科技部長陳良基。（圖／國研院提供）

廣達董事長林百里指出，全球科技發展已經進入5G、AI、雲端及物聯網的大匯流時代，各種科技的融合過程將驅動創新、並帶動第四次工業革命。廣達就是要做促成「大匯流的工具」，以加速新興科技的突破與廣泛運用。廣達也將持續投入開發人工智慧相關的工具與解決方案，以期在AI全球競賽新局中扮演推動者（enabler）的關鍵角色。

華碩董事長施崇棠表示，最近全球面臨前所未有的挑戰，逼迫大家在價值觀、政治經濟與科技面更全面地省思，上帝似乎透過一隻神妙之手，全力推動數位轉型、AIoT，以至整個智聯網的完成，包含Cyber Physical System及Digital Twin的完整架構，真正建構以消費者為中心的新數位經濟。

施崇棠說，華碩布局雲端軟體及場景應用10多年，累積自有雲端及IoT、AI技術，很高興能偕同科技部與國家隊投入AI雲平台建設，也看到初步成果，一起來推動台灣產官學研及新創公司的數位轉型進程，期能讓台灣在新數位科技與新數位經濟的全球競技舞台中進入領先群。

台灣大哥大董事長蔡明忠指出，這波新冠肺炎疫情提醒大家，全球各大產業都面臨數位轉型的急迫性，所以責任無比重大，尤其5G將在今年正式商轉，透過5G高頻寬、低延遲、廣聯結等特色，再搭配AI，將實現智慧生活、工業4.0的技術環境，展現出大數據及AI的關鍵價值，並以5G作為連結「ABC」，也就是AI（人工智慧）、Big Data（大數據）和Cloud（雲端）的加速器，為台灣產業創造新的可能和全新面貌。

▲科技部次長許有進說明「小國大戰略」。（圖／國研院提供）

國研院國網中心主任史曉斌表示，台灣AI雲作為介接多方能量的槓桿平台，有助加深對產業的服務力道，為產業提供更好的服務；國網中心也期待透過三大企業再度攜手協力，深化台灣AI雲的技術與服務，擴大台灣的科技產業轉型，共同領航產業升級。

「台灣AI雲」是國家前瞻計畫推動科研成果的成功典範，在產官學研的通力合作下，其硬體建置「台灣杉二號」在2018年拿下全球超級電腦排行第20名、全球能源效率排行第10名的歷史佳績；也讓台灣AI雲得以提供相較過往增加40%工作效率的巨量運算能力，而在跨節點支援高速平行運算效能上，更較現行雲服務優化30%。

商轉至今累計350組以上的產學研界專案計畫，其中來自產業界的計畫約占3成，共提供了上千萬的GPU運算小時使用量，協助縮短AI訓練時間達90%，並提高深度學習效率498倍，展現強大的運用效益。

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