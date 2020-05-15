3G仍有4家電信業經營！台灣大哥大蔡明忠：應該由中華電信主導「3G共用平台」

▲台灣大哥大董事長蔡明忠。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

科技部15日舉辦「AI國家隊，3年有成」展示會，台灣大哥大董事長蔡明忠針對台灣AI科技與5G發展指出，台灣AI雲是國家前瞻計畫推動科學研究成果的成功典範，尤其當全世界的強權都在體認「自己靠自己」，台灣有了高速的運算平台及雲平台、儲存平台，「讓全世界都看到了！」

蔡明忠說，新冠肺炎（COVID-19）疫情後，經濟變成零接觸、宅在家，全世界的面貌將促成數位轉型加速發展，而在科技部3年前的遠見，台灣的AI技術已經準備好，可以加入世界級競賽。

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「過去沒有碰到過的問題，很快變成新常態！」蔡明忠指出，對於AI的發展，尤其台灣下半年也會進入5G時代，也就是高頻寬、低延遲、廣聯結、邊緣預算的新局面，整個世界數位轉型一定會更加速，「台灣有這個能力很重要，因為全世界都看到了。」

蔡明忠表示，全球各大產業都面臨數位轉型的急迫性，尤其5G將在今年正式商轉，透過5G特色再搭配AI，將實現智慧生活、工業4.0的技術環境，展現出大數據及AI的關鍵價值，並以5G作為連結「ABC」，也就是AI（人工智慧）、Big Data（大數據）和Cloud（雲端）的加速器，為台灣產業創造新的可能和全新面貌。

另外，針對台灣5G將在今年下半年上線，政府允許「共頻共網」以因應5G網路高成本，蔡明忠解釋，5G若可以「共頻共網」，那麼3G、4G更要考慮，尤其剩下語音通話功能的3G網路，更需要建立網路共同平台，因此只針對5G則邏輯不通。

由於3G仍有4家業者營運，分別為中華電信、遠傳電信、台灣大哥大及台灣之星，蔡明忠認為，3G剩下語音通話功能，但現代人很少講電話，且語音通話可以用其他通訊軟體等網路功能取代，3G遲早要淘汰，應只需一家業者營運3G，節約能源。

蔡明忠以台灣2017年停止2G服務為例，當關閉3個2G網路後，全台灣節省0.15%用電量，不僅豎立典範，更是領先全球一大成果，因此3G網路也可以考慮共用一個平台。

至於哪家業者營運3G較合適？蔡明忠不諱言直說，若是中華電信出面執行當然是最好，畢竟中華電信的網路覆蓋率最佳，3G網路留這個平台就好。

此外，台灣5家電信業者，資費方案也相當競爭，蔡明忠盼同業都能往前看，這個時代過去了，而不要停留在「肉搏戰」心態。

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