台積電赴美設廠「貼近市場」！台灣大董事長蔡明忠：除國防機密外　與現今趨勢一樣

▲台灣大哥大董事長蔡明忠。（圖／國研院提供）

記者楊絡懸／台北報導

全球晶圓代工龍頭廠台積電（2330）宣布赴美設廠，針對此事，華碩董事長施崇棠、台灣大哥大董事長蔡明忠、以及廣達董事長林百里15日出席科技部「AI國家隊，3年有成」記者會時，都發表相關的看法與意見。

華碩董事長施崇棠表示，整個未來無論是美中貿易戰，或新冠肺炎（COVID-19），無形中推動世界新變化，將來美國和中國「2大陣營」趨勢，應該是跑不掉，以往是以成本為考量，而未來的新趨勢將成為以消費者為中心，考慮消費經驗，不是說壁壘分明，因此台積電赴美設廠並不是壞事，「無形中，事情仍是往對的方向push，上帝有一雙無形的手，最後大家都會數位轉型。」

請繼續往下閱讀...

台灣大哥大董事長蔡明忠指出，以觀察而言，全球供應鏈正在瓦解，過去生產線集中化，未來將貼近市場、貼近消費者，生產一定會分散，甚至會碎片化，「台積電赴美設廠，除了有我們不知道的國防機密外，跟現在的趨勢是一致的。」

廣達董事長林百里表示，美中貿易戰發生以後影響滿大，哪裡有經濟效益就往哪裡跑，像廣達的消費產品就往低價市場設廠，而高端AI等高科技雲端設備則盡量在各地布建，包括美國、歐洲、中國、台灣都有做，隨著自動化、AI化、制度化生產後，就不限地區製造，而是全球供應。

▲華碩董事長施崇棠。（圖／國研院提供）

▲廣達董事長林百里。（圖／國研院提供）

【延伸閱讀】

►3G仍有4家電信業經營！台灣大哥大蔡明忠：應該由中華電信主導「3G共用平台」



►「AI國家隊」3年有成！陳良基盼台灣打造AI服務公司 林百里、施崇棠大談數位轉型