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台積電赴美設廠　外媒分析：川普勝利、華為受益

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▲▼台積電。（圖／路透）

▲台積電將赴美國亞利桑那州設立5奈米晶圓廠。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

台積電今（15）日宣布將赴美國亞利桑那州設立5奈米晶圓廠，綜合外媒分析，這將是川普的一大勝利，且台積電的主要客戶華為也將從中受益。

台積電15日宣布，與美國聯邦政府及亞利桑那州的共同理解和其支持下，將在美國興建且營運一座先進晶圓廠，設立於亞利桑那州的廠房將採用台積電5奈米製程技術生產半導體晶片，投入約120億美元（約新台幣3586億元），規劃月產能為2萬片晶圓，預計於2021年動工，2024年開始量產。

請繼續往下閱讀...

《彭博》報導，若聯邦政府果真為台積電建廠提供現金援助，將是共和黨政策上的一大翻轉。過去，川普政府極少支持這種直接的工業干預措施，而是較傾向於市場機制。但新興趨勢可能會迫使聯邦政府重新考慮。在新冠肺炎疫情引發的經濟衰退下，美國政府已提供或借出了數十億美元為企業續命，凸顯出全球供應鏈在面對此類衝擊時有多麼脆弱。

目前美國參議院雖以共和黨佔多數，但與民主黨差距沒有很大。台積電表示將為亞利桑那州創造超過1600個高科技專業工作機會，這將有利於共和黨在今年的聯邦參議院選舉中鞏固亞利桑那州這一席。

《紐約時報》也認為，台積電赴美設廠對川普政府來說是一大勝利。此前川普政府不斷呼籲建立「美國製造」能力，並批評以中國大陸為中心的技術供應鏈過於脆弱。這反映在川普發動的貿易戰，及以國家安全為由限制華為等中國大陸科技巨頭在美國展開業務的能力。

2名知情人士指出，與台積電的協議可能伴隨著美國放寬對海外生產的產品使用該國技術的限制，而這對於華為來說，將是一個解脫。據知情人士說法，川普政府似乎準備於周五延長允許美國企業繼續與華為展開業務往來的許可證，即便華為已於去年被列入黑名單中。

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