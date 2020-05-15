科技部長陳良基：台積電赴美設廠布局合理　前瞻研發仍將留在台灣！

▲科技部長陳良基。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

針對台積電（2330）宣布將於美國亞利桑那州興建晶圓廠，科技部長陳良基15日表示，台積電移到先進市場，對產業布局相當合理，但台積電仍會將前瞻的高階研發與先進製程留在台灣繼續深耕，並未影響台灣產業布局，3奈米進度仍進行中。

陳良基說，他當初上任科技部長第一件事情，就是盡「洪荒之力」把台積電留下來，台積電3奈米廠很順利於今年動工，台積電前董事長張忠謀也請他動土。如今台積電有意去美國設廠，在美國設廠是以5奈米製程為主，美國新廠預計在2021年動工、2024年量產，但「5奈米晶圓，台灣其實已經開始量產」。

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陳良基進一步指出，兩邊的製程差距「將近兩個世代」，因此，台積電仍會把最重要的研發放在台灣深耕，這與科技部後續一直與台積電努力的方向類似，大家都很希望能將前瞻的研發繼續在台灣深耕。

不過，陳良基認為，仍要考慮台灣環境能否持續跟進，最主要是人才的培育，他之前與行政院長蘇貞昌強調「人才是一切的根本」，因此台灣在人才的培育必須能持續精進。

至於台積電赴美設廠之前是否知情，陳良基未正面回應，但他表示，台灣的自然資源有限，能真正協助全世界半導體的製造也有限，因此當半導體廠商研發到比較量產的某些程度，移到一些先進市場，適當調整研發與量產，這對產業布局相當合理，「我們就希望把台積電比較前瞻、有價值的部份，繼續在台灣深耕，而且這對於台灣而言，互補性也是很好。」

陳良基說，台灣產業環境在人才培育方面上必須持續跟進，當然不可能每年10萬至20萬名畢業生都投入半導體產業，因此要分配人才與資源，這也是近年科技部重要戰略的一環。

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