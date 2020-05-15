影／台積電前進美國「非去不可」 　謝金河：象徵台美聯手重要關鍵

記者李瑞瑾／台北報導

台積電（2330）今（15）日宣布將於美國亞利桑那州興建一座先進晶圓廠，財信傳媒董事長謝金河對此持正面看待，他指出，台積電是「一定、非去不可」，而且這項布局不僅提升台積電的技術，更是台美聯手象徵性的一步。

▲ 財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

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謝金河指出，台積電赴美設廠已經醞釀一段時間，會有今天的消息宣布其實並不意外、在預料之中。他認為，台積電是「一定、非去不可」，因在美中貿易戰之後，美國當然希望台積電直接到美國投資，尤其在先進製程的布局，美國希望它們也一定要有所掌握。

謝金河認為，這項布局對台積電來講是重要一步，也是象徵台灣與美國聯手很重要的關鍵，「是重要的象徵性指標」。

針對赴美設廠的利弊，謝金河認為，台積電把觸角延伸向美國，唯一的顧慮就是美國市場成本比較高，在設廠過程當中，台積電如何能跟美方協商、取得有利設廠條件，這是台積電目前要特別去考量的。

▲ 台積電赴美設廠。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

赴美設廠之後，不僅是台積電在美布局跨出一大步，謝金河認為，對台灣的半導體產業來說，也會越來越好，「是個提升作用」。他表示，台積電現在以台灣為主，高階製程也一直往前進，發展本來就越來越強了，如果到美國能提高規格，對台積電來講也是另外一個提升的機會，因此對於此項佈局，持「正面看待」。

謝金河認為，台積電這項動作是台美雙方的重要議題，因此雙方高層出面的機率是非常高的，「這絕對不是台積電單獨、自發性的行為」。

台積電（2330）今日宣布，與美國聯邦政府及亞利桑那州的共同理解和其支持下，將在美國興建且營運一座先進晶圓廠，設立於亞利桑那州的廠房將採用台積電5奈米製程技術生產半導體晶片，投入約120億美元（約新台幣3586億元），規劃月產能為2萬片晶圓，預計於2021年動工，2024年開始量產。

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