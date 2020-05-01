謝金河：中美法、南韓首季GDP都是負成長　台灣成長1.54%領先群雄！

▲財信傳媒董事長謝金河。（資照照／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

財信傳媒董事長謝金河昨天在臉書貼文指出，中、美、法、歐元區、南韓第一季GDP都是負成長，相較之下，台灣是成長1.54％，領先群雄，展望今年，台灣仍然最有機會領先！

謝金河臉書重點如下：

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肺炎疫情到4月進入最高峰，美國及歐洲兩大陣營都公布今年第一季的GDP，也給疫情擴散下的2020年經濟情勢提供了重要的參考依據。

美國公布首季經濟成長率是負4.8%，終結了金融海嘯以來的10年經濟擴張，現在看第二季更慘的經濟專家遍地都是，柏南克說是負30%。

而歐元區也交出第一季成績單，是負的3.8%，法國單獨公布是負5.8%，這個數字應該在大家的預料之中。

今年最早公布首季成績單的是中國，去年的四個季度分別是6.4，6.2，6.0及6.0，今年第一季是負6.8%，這個負值是中國從90年代以來最差的經濟成績單。

不過，從這個成績單來看，中國最壞的數字在1，2月，3月已經有改善。把時間對比一下，元月23日武漢封城為肺炎疫情揭開序幕，中國大陸最壞的月份在2月，到了3月中旬，中國疫情已經緩和下來，3月16日這一天，全球確診病例及死亡人數首度超過中國，這一天，美國道瓊工業指數大跌2997.1，創下一天數度熔斷的紀錄。

如果中國首季GDP具有指標意義，那麼第二季的GDP會有較大改善的機會。歐美最慘不是第一季，最慘會在4月，若5月疫情緩和下來，生產線重新啟動，也許第二季不會出現像柏南克說的那麼慘。

▲中國大陸今年第一季經濟成長率，出現罕見的負6.8%，是中國從90年代以來最差的經濟成績單。（圖／路透）

至於亞洲國家，南韓最早公布第一季是負1.4%，新加坡，香港尚未公布，但數字不會太好。台灣今年置身在病毒肆虐全球的情勢下，台灣很難單獨好，主計總處公布首季成長率預估值是1.54%，預估全年1.53%，台經院是1.58%，這兩個數字比較接近我心中的目標值。

台經院的張建一院長說台灣的經濟成長率沒有那麼悲觀，是因為台灣有一個護國神山台積電，這個觀點非常有創意。

去年年初，國際預測機構都說台灣的經濟成長率在四小龍敬陪末座，只有我說台灣會領先群雄，最後的結果是我猜對了。今年台灣仍然最有機會繼續領先！這兩天的全球經濟成長率報告，值得大家仔細研究一下！