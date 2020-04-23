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先探／台積電的下個決勝點

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（圖／先探投資周刊 提供）

沒有台積電，蘋果、華為、超微、聯發科等科技大咖恐難以在智慧型手機、AI、5G等領域超越對手。儘管新冠肺炎肆虐，但台積電首季依然繳出傲人的獲利數字，且同時宣布資本支出不變，並強調三、五奈米之先進製程發展進度並未延遲，破除外界疑慮，再度展現出護國神山之超強競爭力。5G與高效能運算將是推升台積電今年成長之雙引擎，在投資布局上，不妨可聚焦相關供應鏈廠商。

文／馮欣仁

全球晶圓代工龍頭台積電再度展現過人的經營管理與強大的先進製程實力，受惠於高效能運算（ＨＰＣ）需求與５Ｇ手機的持續增長，第一季繳出亮眼的成績單，稅後純益約達一一六九．九億元，創單季獲利新高，其中，毛利率超過財測，達五一．八％，創三年來新高，每股盈餘四．五一元；不論是毛利率或ＥＰＳ均讓法人驚豔。值得注意的是，過去二年來，每季度七奈米製程貢獻營收占比，從二○一八年第三季挹注營收十一％水準，已大幅攀升至三成以上，目前七奈米製程貢獻營收已經高達三五％，預估全年七奈米占營收比重可達三成。

毛利率攀升至五成 獲利創高

請繼續往下閱讀...

展望第二季，台積電總裁魏哲家表示，雖然全球手機銷售量下滑，但５Ｇ手機全年滲透率達十五％仍未改變。他仍看好５Ｇ未來長期發展，也強調截至目前客戶並未砍單，因此在預期新冠肺炎到六月會獲得控制，台積電預估本季營運可望維持高檔，單季營收約一○一～一○四億美元，以新台幣三○元兌一美元匯率假設，毛利率介於五○～五二％之間；營業利益率預計介於三九～四一％，單季ＥＰＳ上看四．四～四．六元。不過，受疫情影響，台積電則對第三季持保守看待，但預期在居家辦公帶動伺服器晶片、高階中央處理器、網通處理器和人工智慧（ＡＩ）加速器等高速運算晶片需求下，全年仍有中高雙位數成長；成長仍可超越產業平均數。

如此亮眼的獲利表現與第二季營運展望優於預期，激勵台積電本月十七日股價開盤跳空大漲，重返三○○元大關，盤中最高來到三○八．五元，當天外資反手大買超五七三三一張，創下近五年單日買超張數最高紀錄。不過，台積電從今年二月以來，慘遭外資提款，二、三月外資賣超台積電張數高達五四．四四萬張，持股比重也從七八％降至七五．五％。目前九大外資最新報告，除保守的麥格理重申台積電中立，其他都喊買進，並有摩根士丹利、高盛和美銀調升目標價，匯豐、大和及麥格理略為調降，最高是花旗喊出的三六五元；多數券商預估台積電今年ＥＰＳ至少有十六元。

就技術面，目前台積電股價自低檔二三五．五元反彈，一路攻上三○九元，站上季線位置，短線漲幅達三成，雖有短線調節賣壓，但若回檔至二八○元附近，將是不錯的中長線買點。此外，近期外資買盤有逐步回籠，但必須具持續性，才有利多方續航力。

五、三奈米如期量產

過去台積電的製程會依照摩爾定律每二年推進一個世代，不過，未來並非如此。台積電董事長劉德音日前表示，未來不只在拚製程微縮，而是以邏輯密度或運算能力作為指標。然而，市場針對五、三奈米的發展進度，在法說會中表示，三奈米進度符合預期，研發未受疫情影響，預計明年進入風險性試產，目標二○二二年下半年量產；在評估所有不同的技術選項後，台積電決定採用FinFET（鰭式場效電晶體）架構，可提供更具成本與效能的方案。之所以不採與競爭對手三星相同的ＧＡＡ，雖然外傳台積電是基於成本與良率因素，但台積電並沒有明確說明；不過，此問題預計延後於八月舉行的北美技術論壇將明確公布。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2088期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資周刊 提供）

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