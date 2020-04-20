國際經濟學家看衰油價跌至9美元！　謝金河：油價才是最敏感的基本面

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河日前在臉書指出，全球股市在美國股市帶頭下，紛紛大反彈，道瓊工業指數已經彈升逾6,000點，台股也反彈2200多點⋯⋯股市再往上走，一定會面臨基本面惡劣數據的考驗。他指出，全球經濟活動的力道會呈現在油價上，17日北海布蘭特原油止穩，反而是代表美國的WTI一度慘跌至17.32美元；油價不止跌，經濟下滑的谷底就不知有多深。

謝金河表示，源自中國武漢的疫情一直延燒，全世界的經濟學家像瞎子摸象，大家都有不同的看法和角度，其實很核心的指標在油價；三月及四月，全球封城、鎖國、經濟數據一定不會好。他說：「像中國首季GDP是嚇人的負6.8％，中國率先封城，接下來歐洲，美國最大的壓力在3，4兩月。」

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謝金河指出上週香港公佈機場營運數字，3月到港旅客只有57.6萬人次，比去年同期減少91％，飛機出動架次1.2萬架、減少67％，而貨運量37.8萬公噸，比去年同期減少12.4％。他表示，三個數字其實也代表疫情重創全球人員流動、飛機停飛、郵輪停駛、旅遊景點沒人，但貨運物流受到影響較小，從 Amazon 股價頻創歷史新高價，就可以看出端倪；台灣的航空客運很慘，但空運承攬業者，如中菲行，台驊，捷迅營收都成長。

▲經濟專家看國際原油價格相當悲觀。（圖／路透社）

謝金河表示現在經濟專家看油價，最悲觀的有人看到9美元；2007年金融海嘯前，末日博士麥嘉華（Marc Faber）曾來台北演講，他很肯定地強調油價一桶會漲到300美元，結果一年後油價跌至32美元。他指出，目前油價三大勢力，美國頁岩油生產成本約45到55美元、俄羅斯約20美元左右、沙烏地阿拉伯只有2至3美元，這三大勢力成本結構相差很大，未來變數也多。



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