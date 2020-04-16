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國際油價再重挫！西德州原油跌破2字頭　收逾18年低點

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▲原油，油價。（圖／路透）

▲國際原油價格暴跌。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情造成今年全球原油需求創紀錄大降，再加上美國原油庫存連續 12 週增加，西德州原油週三（15日）交易價格收在自 2002 年初以來最低點。

西德州原油期貨價格15日下跌 24 美分或 1.2%，收每桶 19.87 美元，根據道瓊市場數據，此為自 2002 年 2 月 7 日以降最低收盤價。布蘭特原油期貨價格下跌 1.91 美元或近 6.6%，收每桶 27.69 美元，為 4 月 1 日以來最低收盤價。

請繼續往下閱讀...

《Sevens Report Research》共同編輯 Tyler Richey 表示，「儘管上週全球產油國努力達成減產協議，以期平衡市場供需，但全球仍面臨巨大的需求問題。除非精煉石油產品的消耗量開始復甦，讓煉油廠運行率上升，否則油價近期內很難有看漲的理由。」

美國能源資訊管理局（EIA）表示，上週美國原油庫存猛增1,900萬桶，創史上最大單週增幅，煉油廠因新冠病毒疫情導致需求下滑而縮減煉油活動。上週美國煉油廠產能利用率為69%，為2008年9月以來最低水平。

國際能源署（IEA）預測，4月石油需求料按年減少2,900萬桶/日，降至25年來的最低水平。IEA並警告稱，產油國減產難以完全抵消近期需求下滑的影響。

石油輸出國組織(OPEC)與俄羅斯等其他產油國組成的OPEC+，與美國等其他產油國合作，就一項創紀錄的全球石油減產計劃達成共識，根據該協議，OPEC+將減產970萬桶/日，另外，其他產油國有望減產減1,000萬桶/日。不過，目前還不清楚，購買石油來充實戰略儲備，和因市場下跌引發的減產在內的總減產規模，是否會接近沙國官員等一些人宣揚的2,000萬桶/日的減產目標。

截至今天下午2點10分，西德州原油期貨價格上漲 0.02 美元或 0.1%，收每桶 19.89 美元，布蘭特原油期貨價格上漲 0.19 美元或近 0.69%，收每桶 27.88 美元。

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