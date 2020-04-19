　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

油價明起大降0.9元「加油再等等！」　九二汽油每公升降至17元新低

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者林淑慧／台北報導

國際油價直直落，用車族又有小確幸。台灣中油今（19）日宣佈最新油價，國內汽柴油每公升零售價明天凌晨起將各降0.9元及1元；影響所及，九二無鉛汽油每公升將跌至17元，再創史上新低價紀錄，提醒想加油的民眾不妨再等等，才能替自己省點荷包。

▲新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒歐美，台灣中油宣佈下周國內汽柴油每公升零售價將各降0.9元及1元。（圖／記者姜國輝攝）

▲新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒歐美，台灣中油宣佈下周國內汽柴油每公升零售價將各降0.9元及1元。（圖／記者姜國輝攝）

請繼續往下閱讀...

依據中油目前油價估算，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油為17元、95無鉛汽油18.5元、98無鉛20.5元、超級柴油14元。

台灣中油表示，本週受COVID-19（武漢肺炎）削弱全球燃料需求、市場擔心OPEC+減產對於平衡油市可能力有未逮等因素影響，導致油價下跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶20.38美元，較前週23.77美元下跌3.39美元，新臺幣兌美元匯率升值0.071元，國內油價依公式計算跌幅為11.57％。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，台灣中油表示，自明天凌晨起國內汽、柴油零售價格每公升約各調降0.9元及1元，實際調整金額請詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

ET快訊
居家檢疫「7度趴走」累積罰金70萬沒繳！台南男蒸發近兩週..
抗煞名醫研判官兵在帛琉染疫　病毒源頭若是台灣「會比鑽石公主號
影片曝光！海軍官兵帛琉「沒戴口罩」　還牽手跟正妹搖旗跳舞
馬爾地夫「淪IS聖戰煉獄」　連3月隨機炸爛5遊艇…遊客遭刺滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

郭台銘抗疫行程曝光！揪高虹安參訪自動化病毒檢疫設備

iPhone SE預購爆棚！新機最快五月初到手

王品無畏疫情再展店　新品牌落腳台中四月下旬試營運

經長沈榮津：紓困企業加碼投入逾380億元　科技大廠董座回應擴產增人

製造業紓困再加碼　經濟部：工業園區租金減租兩成

零確診商機！六角旗下「日出茶太」明星商品第二杯0元搶市

高鐵3月盈餘歸零！4年多來首見慘況　5月啟動第二階段大減班

下周汽油擬降0.9元　九二無鉛每公升17元創史上新低

高鐵3月盈餘歸零！4年多來首見慘況　5月啟動第二階段大減班

跟進台積電加碼投資　四家半導體供應鏈斥資逾172億元擴產

楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟

輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

頂光頭被罵死人妖、陷長期抑鬱　癌症少女：人生永遠有重來的機會

劉若英《後來》《成全》了線上歌迷　揪全場工作人員暖唱《快樂天堂》

國防部稱敦睦艦隊抵帛琉有戴口罩　我駐帛琉大使館臉書照片打臉！

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

黃霄雲遭《歌手》淘汰後回歸　高音飆唱F.I.R.《我們的愛》

油價明起大降0.9元「加油再等等！」　九二汽油每公升降至17元新低

郭台銘抗疫行程曝光！揪高虹安參訪自動化病毒檢疫設備

疫情下各國大力救市　投資人善用4心法尋求抄底時機

報稅系列／分居配偶分開「稅」　須符合4條件才能分開申報

上班族跳槽意願偏低　1成因疫情取消轉職、12%延後計畫

報稅系列／所得81.6萬以下免稅　夫妻、同性伴侶省稅必知的3大關鍵

王品無畏疫情再展店　新品牌落腳台中四月下旬試營運

落實「救急」效果！經濟部：已蒐集艱困業者名單　下周啟動預審作業

影／3萬現金補助上路！預計20日起受理申請　133.5萬名勞工可受惠

台股高檔震盪　選股聚焦四大題材

全智賢、秀智都是內雙美女！掌握妝容3重點　小眼睛一樣超會放電

加州紅潮「藍影浮動」　夜光藻美麗的背後隱藏殺機

印度延長封鎖至5月！外交部擬月底「包機撤僑」　華航回應了

居家檢疫「7度趴走」累罰70萬沒繳　台南潘男7日已溜回大陸！

LIVE／海軍3染疫逾700人採檢「傳再增確診」　指揮中心14時說明

週末景點湧現人潮　侯友宜：不會因為零確診就忽略人潮管控

雲林兩派人馬「派出所前」打群架　警對空鳴槍逮6人

怕7隻狗在大陸被吃掉！劉樂妍「最後判死刑也一定回來」　3000字親筆信求法官

國際扶輪3462區捐數千萬物資抗疫　蔡英文：政府應學習扶輪不畏困難精神

印度延長封鎖至5月　外交部：正協調華航專機帶回滯留台灣人

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

財經熱門新聞

勞動部3萬現金補助上路！　20日起受理申請

王品無畏疫情再展店　新品牌落腳台中四月下旬試營運

夫妻、同性伴侶　省稅、省荷包必知的3大關鍵

油價明起大降0.9元「加油再等等！」　九二汽油每公升降至17元新低

郭台銘抗疫行程曝光！揪高虹安參訪自動化病毒檢疫設備

分居配偶　分開申報須符合4條件

上班族跳槽意願偏低　1成因疫情取消轉職、12%延後計畫

高盛估iPhone 12銷售將大減36％　調整評級至「賣出」

疫情下投資人善用4心法尋求抄底時機

政府紓困措施明快具體　落實「民富才能國強」為政之道

落實「救急」效果！　經濟部：下周啟動預審作業

台股高檔震盪　選股聚焦四大題材

彰銀配發股利　為0.8元創6年來新低

國泰金宣布　4月下旬分流上班

更多熱門

相關新聞

侯友宜：不會因為這兩天零確診就忽略人潮管控

侯友宜：不會因為這兩天零確診就忽略人潮管控

新冠肺炎疫情上週三度出現「零確診」，加上天氣晴朗，週末許多登山步道湧現人潮，新北市長侯友宜19日受訪時表示，千萬不能因此放鬆，更要嚴謹面對，針對部分步道湧現人潮，已要求區長、里幹事實地去了解，「只要人潮一多，該封的就一定會封」。

蔡總統：政府應學習國際扶輪3462區精神

蔡總統：政府應學習國際扶輪3462區精神

關鍵字：

新冠肺炎油價台灣中油

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

《夫婦》第8集預告超爽：金喜愛提槍對峙小三

嫩妹遭大學老師「連刺數十刀」喪命

Lady Gaga讚譚德塞：超級巨星

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

熊熊《玩很大》鏡頭前狂晃兩球！被砲轟道歉：以後更注意

主婦變紅牌中鏢！他曝酒店妹「染病接客」真相

丼飯的「丼」怎麼唸？讀音曝光網傻了

外送員摔車起火　司機衝下車勇撲

敦睦艦隊確診官兵　曾返台中住家

消毒液真的有用？專家曝「1動作」恐讓酒精失效

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

「台灣零確診僅2天又陷入疫情大爆發危機」　醫曝風險

3月收入近20萬！熊貓外送員「爆跑2000張單」

婚變後首公開露面！具惠善暴瘦11kg「對前夫很抱歉」

馬爾地夫淪IS聖戰煉獄　隨機恐攻澳遊客濺血

更多

最夯影音

更多
楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟

楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟
輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面