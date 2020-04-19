油價明起大降0.9元「加油再等等！」　九二汽油每公升降至17元新低

記者林淑慧／台北報導

國際油價直直落，用車族又有小確幸。台灣中油今（19）日宣佈最新油價，國內汽柴油每公升零售價明天凌晨起將各降0.9元及1元；影響所及，九二無鉛汽油每公升將跌至17元，再創史上新低價紀錄，提醒想加油的民眾不妨再等等，才能替自己省點荷包。

▲新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒歐美，台灣中油宣佈下周國內汽柴油每公升零售價將各降0.9元及1元。（圖／記者姜國輝攝）

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依據中油目前油價估算，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油為17元、95無鉛汽油18.5元、98無鉛20.5元、超級柴油14元。

台灣中油表示，本週受COVID-19（武漢肺炎）削弱全球燃料需求、市場擔心OPEC+減產對於平衡油市可能力有未逮等因素影響，導致油價下跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶20.38美元，較前週23.77美元下跌3.39美元，新臺幣兌美元匯率升值0.071元，國內油價依公式計算跌幅為11.57％。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，台灣中油表示，自明天凌晨起國內汽、柴油零售價格每公升約各調降0.9元及1元，實際調整金額請詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。