陸生恐嚇「拿刀架在陳時中脖子上」　指揮中心回應了！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎疫情未停，第一線防疫人員也不斷加強防疫措施，但網路上仍時不時傳出假訊息。近日網路流傳一則陸生簡訊表示「要拿刀架在陳時中脖子上」。對此，中央流行疫情指揮中心今（6）日回應，這跟假訊息一樣，警方一定會出面處理。

該名陸生在社群軟體討論台灣疫情問題，一名陸生直接在提到「想拿刀架在陳時中脖子上，壓他在地上摩擦！」該內容也在網路上瘋傳。

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對話內容中也出現許多針對指揮官陳時中的留言，其中甚至有恐嚇與威脅的用詞，一名疑似在新竹讀書的陸生就說，「刀架陳時中脖子上」「真想把陳時中按到地上磨擦」，還有人希望台灣疫情大爆發，「我希望台灣疫情大爆發，出於人道主義，我希望中招的都是台獨。」

對話截圖被貼到Dcard、巴哈姆特討論區之後很快就被大量討論，許多網友都感到很憤怒，想要肉搜出這些陸生，並希望司法機關能展開調查，避免恐嚇的暴力事件真的發生。對此，指揮中心副指揮官陳宗彥說，這跟假訊息和言語恐嚇有關，警方一定會出面處理，所有人的安全都應該受到保護。

另外，清明連假台灣各大景點人潮塞爆，陳時中今也呼籲，為確保國內社區防疫安全，民眾若在連假期間曾至人潮擁擠的地方活動，請自主健康管理14天，避免出入公共場所，外出時務必配戴口罩，儘可能在家上班。如有身體不適請撥打免付費防疫專線1922，就醫時務必告知旅遊史。