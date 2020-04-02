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不只辣除毛師遭偷拍！男客除毛竟要女友陪　背後有個心酸故事

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除毛師JR（圖）表示，自己的客人以男性居多，其中6成是男同志。

圖文／鏡週刊

帥哥除毛師JR說：「很多男人無法接受老婆或女友私處的毛太多，不少女生除毛其實是為了討好另一半。」他說，女生大多指定女除毛師服務，他雖然也有服務過女客，但大部分還是服務男客人，其中男同志的比例約占6成。

 

JR告訴本刊，他被客人撩過，也有人想私下約他，不過，印象最深的是一名曾遭性侵的異性戀男客，「這名男客人告訴我，曾經被男除毛師性騷擾，對方居然說要把陰莖弄硬才好處理。」

他指出，當這一名男客的下體被男除毛師弄硬後，下一刻男除毛師竟然用嘴巴含住他的下體，由於男客是個直男（異性戀男子），因此感到很受傷，痛罵來除毛為什麼要遭受這種汙辱！

請繼續往下閱讀...
米奇示範目前最夯的蜜蠟除毛，整個流程約1小時。

事後店家不斷道歉、賠錢，才讓男客取消提告的念頭。這名男客後來到他們這裡除毛時，還會要求女朋友全程陪同，可見那次事件對他產生不小衝擊。

不過後來這位客人也在幾次除毛後，成為JR的知心好友，願意把心理話與他分享，JR告訴本刊：「因為從事除毛工作，客人必須跟我袒裎相見，有些不願跟別人談的心事，也會跟我分享，我則提供意見，希望對他們有些幫助。」談到投入除毛的點點滴滴，JR流露自信的表情。

★《鏡週刊》關心您，若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。


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