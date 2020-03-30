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謝金河：紓困觀光業除了救急發薪水　還要救基本面　

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▲▼謝金河。（圖／ETtoday資料照）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）重創旅遊觀光業，財信董事長謝金河昨（29）日在臉書發文，為台灣觀光聲援。他指出幾十年來台灣的國際收支在旅遊這一項都有很龐大的逆差，台灣出國旅遊已是全球比例最高的國家，要平衡旅遊收支逆差，一定要從改善基本面下手。

謝金河以淸泉部落為例，指出當地因為沒有遊客，連溫泉旅館也都關門大吉，街道上的小店家多數沒有營業，只剩下一家柑仔店。市集有些原住民小攤，但也都沒有生意，這麼美麗的好地方，如今一直重蹈惡性循環，沒有觀光潮，這個小部落也愈蕭條。

請繼續往下閱讀...

謝金河指出，這回政府拿出千億為業者紓困，為旅遊業者補助員工薪水，除了這些急救措施外，他建議政府要利用這次機會重新整治台灣觀光景點的基本面。

▲▼國內旅遊,國內觀光。（圖／取自臉書／謝金河）

▲謝金河認為政府應藉機整治國內觀光。（圖／取自臉書／謝金河）

在全球鎖國、國際旅遊涷僵之時，重新推動國內旅遊。藉著這個機會與業者溝通，改變過去胡亂殺價的惡性競爭，把景點整治好；另外，輔導當地餐飲業者在美食下功夫，把環境弄好，以及灌輸業者的服務態度與經營理念，必須給他們再教育的機會，也就是給他們釣桿，還要教他們學會釣魚。

謝金河認為，台灣這次因抗疫成功而打響知名度，好好利用這次機會行銷台灣，例如在國際上宣傳臺灣最值得來的十條步道或十個景點。

台灣一直自豪有好山好水，卻不懂行銷自己的產品，經過這次瘟疫肆虐，台灣要認真打造一個生態島。


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