病毒嚇趴消費信心　晶華潘思亮獻二策：「超前佈署救經濟！」

▲晶華酒店集團董事長潘思亮表示，這波疫情的影響是SARS、911與金融海嘯的總和，呼籲政府從稅金和租金下手，超前佈署救經濟。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊內需市場消費信心，晶華酒店集團董事長潘思亮表示，這波疫情的影響是SARS、911與金融海嘯的總和，觀光產業已是「插管」的重症病人，除了基層勞工薪資補貼外，建議政府將稅金與租金減免一併考慮，「超前佈署救經濟！」

面對新冠肺炎疫情還看不到底，潘思亮坦言，這波疫情航空、觀光產業受傷最慘重，國際觀光飯店住房率大跌八至九成，為觀光史上從未有過的衝擊，這讓向來很少與政府打交道的他相當焦急，「過去十天見過的政府官員和媒體朋友，可能超過我過去三十年的總和。」

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▲晶華酒店集團董事長潘思亮表示，這波疫情的影響是SARS、911與金融海嘯的總和，呼籲政府從稅金和租金下手，超前佈署救經濟。（圖／記者林淑慧攝）

潘思亮表示，目前觀光旅遊產業的經營重點，各家都在苦撐「最後一道防線」。業主或專業經理人都不希望放無薪假或資遣員工，但觀光相關企業的營業額銳減三成或減半，只能說是苦撐，台灣防疫是世界第一，但救經濟就跟防疫一樣，需要政府「超前部署」。

針對觀光產業前景與紓困，潘思亮建議，政府應比照SARS時期的紓困措施，包括房屋稅、地價稅、土地租金等全部減半，強烈建議政府針對觀光產業相關稅賦進行減免，建議稅金要全免、油電水費要減半，「當初SARS是減稅一半，這次出手要加倍。」

其次，目前全台共有六成飯店為承租經營，租金成為飯店業沈重的成本，潘思亮建議，政府可在疫情期間開放五成租額可抵未來所得稅（tax credits稅收抵免），讓飯店業的房東如壽險金控公司等民營企業，有誘因減收租金又能對股東交代，攜手共渡這「疫」關。

潘思亮強調，這波疫情晶華不會讓任何員工走，開發案也照樣進行，也趁此時機讓故宮晶華、捷絲旅林森館、台大館等據點營業調整並裝修，並希望政府伸出援手，趕快把「重症」、「插管」的觀光產業救回來，避免經濟病毒擴大到釀出失業潮、造成經濟上的「社區感染」的骨牌效應。