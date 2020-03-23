台鹽專訪一／行銷高手讓海水變綠金　引領創新勇奪法國美妝奧斯卡

◎採訪：邱佩琳、林淑慧

◎攝影：湯興漢、楊詩益



文／林淑慧

在法國維多利亞美妝大賞的會場上，來自世界各國的美妝品齊聚一堂，由評審進行盲測專業評比，這個被譽為「美妝界奧斯卡」的獎項動見觀瞻，來自台灣的「綠迷雅」，竟與國際品牌並列，拿下法國維多利亞美妝大賞雙冠軍。

▲台鹽公司總經理吳旭慧，推動台鹽生技保養品牌拿下法國維多利亞美妝大賞雙冠軍。（圖／記者湯興漢攝）

請繼續往下閱讀...

能在世界舞台上透過盲測獲得評審青睞，背後是台鹽公司十八年磨一劍的苦功，從國營事業民營化後，不僅打造出國內第一家膠原蛋白GMP廠，並擁有國際級TAF認證實驗室，進而拿下多項國際大獎，幕後推手竟是跨界經營的女性總經理吳旭慧。

為升級產品下苦功 斥資十億打造認證實驗室

台鹽從製鹽起家，歷經六十八年歲月，逐步轉型為民營化的海洋生技公司，難免有國營事業的傳統包袱，雖然是國內食鹽與鹼性包裝水的龍頭，但要發展生技與美妝產業隔行如隔山，要替老店打造出符合時代潮流的全新品牌，難度頗高，在在考驗吳旭慧的經營統御能力。

許多人可能不知道，台鹽早在2002年就投入膠原蛋白研究，也是國內第一家醫療級膠原蛋白GMP廠，堅強的研發能力讓吳旭慧找到著力點，上任首要之務，就是以紮實的科學實驗、研究基礎和人體試驗數據為基底，打造MIT海洋生技品牌。

綜觀國內生技產業的發展，業界少有創建自有實驗室來開發產品，台鹽卻陸續投入超過十億元資金成立研發中心，從晶鹽實驗到海洋生技做起，成功打造出國內唯一通過TAF鹽品重金屬檢測認證的實驗室。

獨門膠原蛋白成份 獲國際大廠洽詢合作

美容保養的「膠原胜肽3.0」、強健髮根的「16型膠原七胜肽 」，還有開創行動力保健的「二型非變性活性膠原蛋白」，吳旭慧細數著同仁的研發成果，透過超過五項篩選平台技術，台鹽目前已獲得17項INCI國際化妝品成分命名認證，也陸續接獲國際大廠詢問合作機會。

▲來自台灣的「綠迷雅」與國際品牌並列，拿下法國維多利亞美妝大賞雙冠軍。（圖／記者湯興漢攝）

吳旭慧指出，台鹽研發中心的實驗室，運用大數據探索及構型模擬活性關聯篩選技術，還有仿生性天然3D螺旋結構重組技術，搭配低溫特定酵解。開發出獨家膠原蛋白成份，得以升級旗下綠迷雅系列保養品，以膠原胜肽3.0、海洋原生因子PGF等關鍵成份，勇奪「2019國際品質評鑑組織Monde Selection」三金一銀的肯定。

「更重要的是，台鹽的實驗室更取得食品、化妝品的雙領域認證，可在全球100家認證機構、全球103個經濟體中認可通行，」吳旭慧說，這不僅讓台鹽有實力自製具有競爭力的產品，也為其在國際生技領域發聲奠基。