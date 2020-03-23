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台鹽專訪三／新冠肺炎蔓延防疫題材熱　「內外」兩招推新品業績升溫

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◎採訪：邱佩琳、林淑慧
◎攝影：湯興漢、楊詩益

文／林淑慧

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，全球人人自危，面對防疫題材，國內清潔用品大廠台鹽總經理吳旭慧祭出二招，建議民眾在外加強清潔，對內則須提升自身免疫力，讓台鹽營運也搭上「防疫概念股」順風車。

▲新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，台鹽總經理吳旭慧建議民眾在外加強清潔，對內則須提升自身免疫力，內外兼修防疫保平安。（圖／記者湯興漢攝）

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▲新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，台鹽總經理吳旭慧建議民眾在外加強清潔，對內則須提升自身免疫力，內外兼修防疫保平安。（圖／記者湯興漢攝）

新冠肺炎蔓延全球，各項防疫商品賣翻天。除了最基本的口罩、酒精引發搶購外，各項抗菌清潔用品也同樣訂單暴增。台鹽以運用天然海鹽的清潔力，開發各式清潔用品聞名，隨著疫情持續擴散，台鹽旗下像是海鹽抗菌洗手露、海鹽淨膚皂、海藻潤澤皂與防護乾洗手等產品，銷售業績也扶搖直上。

吳旭慧說，面對疫情建議從兩方面著手：強清潔和提升免疫力。除了必要時戴口罩、做好環境消毒之外，最重要的是要勤洗手、加強身體清潔。只是增加了洗手和沐浴的頻率之後，卻產生皮膚乾裂、敏感的問題。

台鹽旗下的洗手露與淨膚皂，秉持不添加防腐劑、皂鹼、三氯沙、色素、矽靈等，並運用IPMP(Isopropyl methyl phenol)潔效抗菌配方，搭配法國布列塔尼褐藻、法國國寶海茴香、黃金海藻等珍貴海藻，並通過SGS重金屬檢驗和TAF國際級實驗室自主檢驗，在天然清潔的同時，強化肌膚屏障、呵護肌膚，是大家洗手沐浴時的聰明選擇。

▲▲運用天然海鹽的清潔力，台鹽集合研發優勢全力開發抗菌洗手露、防護乾洗手等產品搶市。（圖／記者湯興漢攝）（圖／記者湯興漢攝）

▲運用天然海鹽的清潔力，台鹽集合研發優勢全力開發抗菌洗手露、防護乾洗手等產品搶市。（圖／記者湯興漢攝）

除了運用天然海鹽的清潔力，台鹽集合研發優勢全力開發「SUPER防護乾洗手」，經過SGS檢驗合格，運用酒精增強保護，和蘆薈成份潤澤舒緩肌膚，同步推出家用瓶和隨身瓶，百分百台灣製造，成為民眾的防禦利器。

另外，在防疫題材的推波助瀾下，如何提升自身免疫力也是關鍵。台鹽發揮多年開發保健食品的豐富經驗，除了長銷的綜合B群和高濃度薑黃相關產品能增強體力，幫助維持健康之外，另開發新品「維他命C咀嚼錠」和「益克流體力強化粉」搶市。

吳旭慧指出，「益克流體力強化粉」是針對空汙和呼吸道疾病所開發的保健新品，台鹽整合傳統漢方和現代藥理，運用丁香萃取、歐洲接骨木梅和維他命C，提升免疫能力、幫助預防空汙和細菌病毒的侵擾，預計四月底在東森購物上架銷售，挹注業績表現可期。

《延伸閱讀》

►台鹽專訪一／行銷高手讓海水變綠金　引領創新勇奪法國美妝奧斯卡

►台鹽專訪二／企管博士讓製造業轉型服務導向　打造全人健康新主義

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