台鹽專訪二／企管博士讓製造業轉型服務導向　打造全人健康新主義

◎採訪：邱佩琳、林淑慧

◎攝影：湯興漢、楊詩益



文／林淑慧

台鹽公司總經理吳旭慧，是逾一甲子老企業裡的新「嬌」點。擁有英國里茲大學企管博士頭銜的她，不僅學歷顯赫，職場歷任統一企業品牌總監兼發言人、崇越科技新事業發展總經理，在擔任台北市政府市政顧問期間，最著名的一役便是協助市長柯文哲辦好世大運，三年前接下台鹽總經理迄今，以創新擦亮老店招牌。

▲台鹽公司總經理吳旭慧，是逾一甲子老企業裡的新「嬌」點，推動台鹽從製造思惟轉型為服務導向。（圖／記者湯興漢攝）

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在台鹽具有科學實證的研發中心實驗室奧援下，吳旭慧自上任以來，陸續推動台鹽八大產品系列的升級，從減鈉鹽、鹼性離子水和小分子海洋活水等包裝水，再到綠迷雅和美妝保養、保健食品等產品，台鹽的產品線愈趨多元，這也讓她開始思索如何為逾一甲子的老店，打造新面貌接觸新世代的消費者。

「海鹽具有天然、純淨和健康的精神，從製造業轉為以服務消費者為導向，希望台鹽從人出發，24小時為大家打造健康的生活體驗，定調為『全人健康新主義』的品牌精神。」吳旭慧說。

要為老店換上新腦袋，吳旭慧發揮行銷長才，從CIS整合優化做起。對外，從台鹽生技LOGO設計、產品設計、各廠區環境規畫等，展現臺鹽獨特的形象，落實品牌精神，對外力求統一所有消費者接觸點的設計呈現，給予消費者健康、新生活的形象。

▲台鹽公司總經理吳旭慧，推動台鹽生技保養品牌拿下法國維多利亞美妝大賞雙冠軍。（圖／記者湯興漢攝）

像是「通路升級」，便是吳旭慧推動品牌優化工程和客戶服務的重點之一。臺鹽近年整合實體生技門市和電子商務虛擬通路，以全省台鹽生技門市、屈臣氏店中店專櫃、楓康門市、愛買和家樂福大型量販店、MOMO購物網和Yahoo超級商城等，建立起綿密且多元的銷售服務網，並以產品升級、服務加值的理念，滿足消費者各種購物習慣。

面對國際市場的激烈競爭，吳旭慧說，對內希望能將「全人健康新主義(From Salt to Wellness)」品牌精神，內化到公司經營方向和所有同仁的思維裡，讓台鹽建立與競爭者不同的理念和定位，禁得起時代考驗、將海水變綠金。