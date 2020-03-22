國光生技系列四／疫情緊急時期肩負社會責任　自負盈虧仍傾全力研發疫苗

▲國光生技總經理留忠正。（圖／記者徐斌慎攝）

記者姚惠茹／台中報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，國光生技（4142）做為台灣唯一符合PIC/S GMP規範的人用疫苗生物製劑廠，總經理留忠正表示，雖然目前疫苗研發都還沒有拿到政府補助，完全都是國光生技自主投資研發，但是疫情緊急時期肩負社會責任，因此自負盈虧仍傾全力研發疫苗。

受到新冠肺炎疫情影響，各國政府針對藥物、疫苗研發，無不投入大量資源、金錢、人力與時間賽跑，留忠正表示，當年SARS疫情同樣嚴峻，政府祭出20億元資金要做研發，但是國光生技只有拿到1000多萬，這次到現在更是一毛錢都還沒有拿到，完全是自己的投資。

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▲國光生技。（圖／記者徐斌慎攝）

留忠正指出，研發疫苗投資的資金龐大，雖然至今政府還沒有補助，但是因為國發基金有國光生技股權，因此董事長詹啟賢認為公司有責任要解決防疫問題，讓台灣不會有防疫漏洞，雖然不見得能夠賺錢，甚至是虧損在做疫苗，但國光生技肩負社會責任，必須為防疫盡一份心力。

留忠正進一步指出，台灣的經濟規模小，無法支撐一個疫苗廠營運，但台灣不能沒有自己的疫苗廠，因為當大規模傳染疾病爆發之際，台灣必須要有自己的疫苗供應，雖然目前每年流感疫苗都有市場需求，還是呼籲政府要對疫苗廠有保護機制，否則像國光生技每年財報攤開都呈現虧損狀態。

▲國光生技研發處長冷治湘。（圖／記者徐斌慎攝）

不僅如此，研發處長冷治湘表示，台灣疫苗研發通常在有疫情的時候才會有資源，但疫情結束就連帶著資源消失，導致整個研發計畫都只能喊停，可其實疫苗研發需要經驗累積，像是這次國光生技可以這麼快因應疫情成立專案小組，就是之前為了解決H7N9禽流感疫情所累積的經驗。

冷治湘強調，雖然目前正值疫情爆發時期，但同樣期盼研發資源不會隨著疫情結束而消失，反而應該藉此累積應變能力，就像國家每年支援演練流感疫情，確保下次爆發疫情的時候，國內有穩定的平台技術可以快速複製套用，厚實台灣應變傳染疾病的研發實力。

▲國光生技新冠肺炎疫苗研發實驗室。（圖／記者徐斌慎攝）