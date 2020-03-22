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國光生技系列三／直擊新冠肺炎疫苗開發實驗室　幕後團隊衝刺研發不停歇

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▲▼國光生技研發實驗室新冠肺炎候選疫苗選定檢測,微生物實驗室。（圖／記者徐斌慎攝）

▲國光生技新冠肺炎疫苗研發團隊研究員林惠婷。（圖／記者徐斌慎攝）

記者姚惠茹／台中報導

新冠肺炎（COVID-19）全球確診案例突破20萬，藥物、疫苗的研發成為疫情的一線曙光，而國光生技（4142）其實在春節前就成立專案小組，由研發處長冷治湘領軍20人的研發團隊，《ETtoday新聞雲》記者特別直擊新冠肺炎疫苗開發實驗室，一睹幕後團隊的研發情況。

冷治湘表示，國光生技在春節前就因應疫情爆發，成立疫苗研發專案小組，因為使用的是H7N9禽流感的技術平台，所以原本H7N9的專案計畫全部暫緩，目前整個研發團隊都是原本H7N9專案計畫的研發人員，總共大約20人全部都投入到新冠肺炎疫苗研發。

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▲▼國光生技疫苗研發專案負責人冷治湘。（圖／記者徐斌慎攝）

▲國光生技研發處長冷治湘。（圖／記者徐斌慎攝）

冷治湘指出，國光生技做為台灣唯一符合PIC/S GMP規範的人用疫苗生物製劑廠，第一時間就複製過去曾經研發SARS疫苗的經驗，動員所需的資源團隊，而且同仁都非常主動提供幫助，像是行政、廠務、品管、生產全都自動來問需要哪些協助。

冷治湘進一步指出，從研發團隊取得基因序列，透過文獻設計適合的標的物，為了維持實驗的步驟流程不停，同仁就已開始加班來接力輪替，雖然生物需要時間來生長，但還是要把所有監控數據顧好，一有警示便需要立即因應，隨時關注研發進程是否如預期前進。

冷治湘分享，研發過程一定有順利和不順利，一旦實驗不如預期，團隊就要馬上去想怎麼修正，到底是序列問題、免疫問題，還是保護效果，全都要想著如何修正來解決問題，並要在結果未知之前，就先想好下一步、下下一步，根本完全沒有時間想心情的問題。

▲▼國光生技研發實驗室新冠肺炎候選疫苗選定檢測,微生物實驗室。（圖／記者徐斌慎攝）

▲國光生技新冠肺炎疫苗研發實驗室。（圖／記者徐斌慎攝）

《ETtoday新聞雲》記者直擊實驗室的這天，研發團隊正在進行疫苗標的物的蛋白濃度檢測，研究員陳龍源分享，研發疫苗一定會有壓力，因為要試不同的條件，以符合最大產能的參數，但是為了全人類的健康，自己覺得肩負使命感，希望可以趕快做出疫苗來保護人類。

同個實驗室的另一位研究員林惠婷分享，雖然有時候實驗不會按照預想的進行，而且中間會有很多狀況產生，必須一直往回追溯到底是哪個步驟出現問題，感覺就像是打掉重練一樣，但是因為對疫苗研究具有熱情和榮譽感，所以自己反而更能越挫越勇。

▲▼國光生技研發實驗室新冠肺炎候選疫苗選定檢測,微生物實驗室。（圖／記者徐斌慎攝）

▲國光生技積極研發新冠肺炎疫苗。（圖／記者徐斌慎攝）

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