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國光生技系列二／冷治湘領軍疫苗開發團隊　複製SARS、H7N9研發經驗

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▲▼國光生技疫苗研發專案負責人冷治湘。（圖／記者徐斌慎攝）

▲國光生技研發處長冷治湘。（圖／記者徐斌慎攝）

記者姚惠茹／台中報導

面對新冠肺炎（COVID-19）疫情加劇，全球引頸期盼藥物、疫苗開發成功，而國光生技（4142）其實在春節前就成立專案小組，並與國衛院簽訂合作意向書，全力加速研發疫苗，這幕後領軍疫苗開發團隊正是曾經參與過SARS疫苗研發的國光生技研發處長冷治湘。

冷治湘曾是國家衛生研究院疫苗研發中心開發團隊的重要一員，參與過SARS、呼吸道融合病毒、腦膜炎雙球菌、登革熱、子宮頸癌、 肺炎鏈球菌等疫苗研發，並從學術單位跨進產業界，參與國光生技重組血球凝集素、H7N9禽流感、腸病毒等疫苗研發。

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▲▼國光生技疫苗研發專案負責人冷治湘。（圖／記者徐斌慎攝）

▲國光生技研發處長冷治湘。（圖／記者徐斌慎攝）

「研發疫苗是我的興趣！」冷治湘表示，自己在國衛院就開始研發疫苗，去年有機會跟產業做連結，而且國光生技在做的疫苗就是自己的興趣，因此想說可以結合而跨入產業界，雖然過去在學術研究單位和現在的公司著重的角度不同，但新冠肺炎疫情爆發，正好結合過往經驗來研發疫苗。

冷治湘指出，國光生技其實在春節前就因應疫情成立專案小組，並在日前與國衛院簽訂合作意向書，目前雙方正在洽談合作細節，希望可以共同投入疫苗研發，但疫苗是給健康的人使用，因此一定要有安全性的評估測試，所以過去疫苗研發一般至少需要5~10年的時間。

▲▼國光生技疫苗研發專案負責人冷治湘。（圖／記者徐斌慎攝）

▲國光生技研發處長冷治湘。（圖／記者徐斌慎攝）

冷治湘進一步指出，比如說疫苗標的物出來，發現新冠肺炎的基因序列跟SARS很像，就可以借鏡過往冠狀病毒的資訊，但下一步還將進行標的物初步篩選，再經過中和抗體、保護效價、安全測試，挑選出比較好的候選疫苗，所以並沒有大家想像地那麼快，但是研發團隊會盡量趕。

談到美國研發的mRNA疫苗進到第一期人體臨床試驗，冷治湘說明，目前常用的人用疫苗製作分為4種，包括死毒病原菌、去活化病原菌、多醣體和次單位疫苗，前3項由於仍須接觸病原菌，因此以重組蛋白質及合成胜肽為成分的次單位疫苗，成為現代疫苗開發的主流趨勢。

▲▼國光生技研發實驗室新冠肺炎候選疫苗選定檢測,微生物實驗室。（圖／記者徐斌慎攝）

▲國光生技新冠肺炎疫苗研發實驗室。（圖／記者徐斌慎攝）

冷治湘進一步說明，一般的生物體的遺傳訊息是在DNA上面，DNA要變成RNA，其中有一種叫mRNA，像美國研發的mRNA疫苗就是取自病毒棘蛋白的融合前穩定形式，但以前沒有人使用過，而國光生技所使用的是重組蛋白的技術，就是透過mRNA做成蛋白質來研發疫苗。

冷治湘強調，國光生技做為台灣唯一符合PIC/S GMP規範的人用疫苗生物製劑廠，第一時間就複製過去曾經研發SARS疫苗的經驗，動員所需的資源團隊，並以H7N9的平台技術，取得基因序列，不用拿到病原菌，即可透過重組蛋白研發疫苗，對施打的健康人體更安全。

▲▼國光生技研發實驗室新冠肺炎候選疫苗選定檢測,微生物實驗室。（圖／記者徐斌慎攝）

▲國光生技全力研發新冠肺炎疫苗。（圖／記者徐斌慎攝）

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