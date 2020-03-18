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土耳其重病才戴口罩！網紅曝當地人完全狀況外　6字警告：千萬別來

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臉書粉絲專頁「對啊！我們住在土耳其。」日常分享土耳其當地旅遊、生活，今天PO文建議大家暫時不要到當地旅遊。（圖／翻攝自臉書）

▲臉書粉絲專頁「對啊！我們住在土耳其。」日常分享土耳其當地旅遊、生活，今天PO文建議大家暫時不要到當地旅遊。（圖／翻攝自臉書）

圖、文／CTWANT

新冠肺炎肆虐全球，土耳其目前通報案例為47例，旅遊警示也已經升至第3級。臉書粉專「對啊！我們住在土耳其。」日常記錄一位台灣太太與土耳其先生在當地的生活，常分享土耳其產品、飲食、景點等，然而粉絲專頁今天卻PO文，請大家暫時別去土耳其。

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內文寫道，在路上或是大眾運輸工具上還是只有「少數」人有配戴口罩，和歐洲一樣，土耳其人沒有戴口罩的習慣，通常是重病人士才會戴口罩，所以突然要全民戴口罩是非常困難的。

土耳其人不像台灣人曾經歷過SARS，對於這種呼吸道被病毒感染的病況毫無概念，也就不知道害怕，也很少人會搜尋國際新聞，所以電視台餵什麼大家就看什麼，當年初新冠肺炎開始爆發之際，土耳其這邊還是完全狀況外，覺得病毒離自己很遙遠。

臉書粉絲專頁「對啊！我們住在土耳其。」日常分享土耳其當地旅遊、生活，今天PO文建議大家暫時不要到當地旅遊。（圖／翻攝自臉書）

▲臉書粉絲專頁「對啊！我們住在土耳其。」日常分享土耳其當地旅遊、生活，今天PO文建議大家暫時不要到當地旅遊。（圖／翻攝自臉書）

另外，文章也提到，土耳其人有很緊密的人際關係，人與人之間的距離非常近，總是有千百種理由可以聚會，握手親臉頰這些親密的動作持續在人們間發生，活生生的例子就發生在這幾天，如果在別人跟你握手之際，你們表明因為病毒傳染關係而拒絕，你會得到一個「你瘋了嗎？」的回應。

昨晚土耳其政府也宣布關閉許多民眾會聚集的場所，包含運動中心、咖啡廳、水煙館等等。確診人數也從18增至47例，破百人應該是很快的事情。在這大家都盛傳政府隱瞞疫情，嘴巴雖然這樣說，卻沒有一絲絲害怕，「我都想不通欸。」她也表示，上禮拜去過市集，看到一堆台灣人染病，開始默默的擔心，自己有戴口罩、量體溫，希望可以沒事的渡過居家隔離14天。最後她建議，土耳其這個美麗的國家暫時別來了。

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