路透調查17位經濟學家　預測我國央行本週四將降息半碼（0.125％）

▲路透調查經濟學家預測，我國央行週四可能降息。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）衝擊經濟，包括美英等國央行紛紛降息因應。《路透社》今（17）日報導，疫情嚴重打擊了依賴出口經濟的台灣，台灣央行可能跟進降息策略，如果成真，這將是自2016年以來首次調降利率。

《路透社》訪問17位經濟學家，他們預計台灣央行將在本週四的理監事會議上，將重貼現率調降12.5個基點（0.125％）至1.25％。

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訪問中的一位經濟學家預測，台灣央行將降息多達50個基點（0.5％），至創紀錄的低點0.875％，不過這僅是他們之中最低的預測。有六位經濟學家預計台灣將降息一碼（亦即25個百分點，0.25％），利率調降至1.125％；另兩位經濟學家甚至預測，降息幅度將達1.375％。

台灣經濟依賴的廠商大多是科技巨頭，如蘋果與一些目前因疫情而暫時關閉的中國工廠。台灣央行上週警告，疫情的爆發將比預期中還要迅速，依靠財政和貨幣政策的結合來應對疫情造成的影響應會更加有效。

▲總統蔡英文表示，將再準備400億紓困經費。（圖／路透社）

《路透社》進一步報導，台灣將推出600億新台幣的紓困振興計畫，以降低疫情對經濟造成的影響；總統蔡英文表示，還將再準備近400億經費投入紓困計畫。

目前台灣報告確診案例為67例，中國則超過80,800例，為防止疫情進一步傳播，台灣已暫停大多數來自中國的遊客。



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