華爾街恐慌指數創歷史新高！單日大漲43%至82.69　超越12年前的金融危機

▲華爾街的恐慌程度已超越12年前的金融危機。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

芝加哥期權交易所CBOE恐慌指數（VIX），週一飆升近25點，近43％，收在創紀錄的82.69，超過了2008年11月21日的峰值80.74。該指數顯示華爾街的擔憂程度。

BMO利率策略師 Jon Hill 週一表示：「我們正於2020年新冠肺炎所引發金融危機的最深處。」

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川普上週五宣佈全國緊急狀態，面對疫情製定了詳細的計劃；美國聯準會則採取緊急措施，旨在大舉放寬貸款，促進市場活絡，週日突然又將利率一口氣下調4碼，也就是1個百分點至0％～0.25％，並啟動了7000億美元（約新台幣21.175兆元）的大規模量化寬鬆計劃，對抗疫情的負面影響。

▲川普坦言，美國正在陷入經濟下滑。（圖／翻攝Facebook／The White House直播）

然而這樣反而引起市場擔憂，聯準會是否已經把可用工具使盡，周一，股市面臨投資人瘋狂地拋售，道瓊工業指數大跌近3,000點，創下自1987年「黑色星期一」崩盤以來最慘烈的一天；標普500指數大跌12％，也創下2018年12月以來最低水平。

人們擔心新冠肺炎的擴散程度會破壞全球供應鏈、嚴重損害世界經濟，因此市場信心不足，投資者一直在拋售股票。川普甚至坦言美國正在陷入衰退，並指出疫情可能會持續到八月。

Miller Value Partners 創始人 Bill Miller 表示，股盤波動程度會這麼大，部分原因是疫情爆發的持續時間及其對經濟影響存在很大的不確定性。



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