Uber退出印度外送服務市場　61.6億元賣給競爭對手Zomato　

▲印度UberEats2.06億美元出售給Zomato。（圖／TechCrunch）

記者謝仁傑／綜合報導

據科技外媒TechCrunch報導，一份文件顯示Uber將印度的外送服務以2.06億美元（約新台幣61.6億元）出售給競爭對手Zomato。

Uber在文件中表示，Zomato對Uber Eats印度業務的合理出價為2.06億美元，其中包括3500萬美元的Zomato商品服務稅返還。

請繼續往下閱讀...

其實早在今年1月，Uber已經宣佈要將UberEats將印度業務出售給Zomato，可取得Zomato 9.99％的股份。當時，兩家公司均未透露這筆交易細節，一些當地媒體預計交易規模為3.5億美元。

UberEats從印度撤出後，當地的外送市場將被Zomato和Swiggy壟斷，Swiggy是印度頂級的外送企業，上個月籌資了1.13億美元。

此外，上週傳出，亞馬遜計劃在3月底前進入印度的食品外送市場。

去年12月，Zomato聯合創始人兼首席執行官Deepinder Goyal在接受印度媒體採訪時表示，正在募集6億美元資金，但截至今年1月底。該公司仍未募集到足夠的資金。對此， Zomato發言人拒絕置評。

與美國等成熟市場不同，在印度獲利要比在美國困難，每一單快遞的價差通常來到8倍。因此，外送公司只能靠著繼續補貼平台上的食品成本，否則大多數客戶買不起。

＃ 揭開 Her 的小心機！！！

►UberEats出售印度業務給當地競爭者Zomato 持股當地餐飲新創9.99％股權

►印度UberEats擬出售給競爭對手Zomato 合併後將成當地最大線上食品訂購交付平台

►Uber 2019虧損2557億元 執行長：目標今年底轉虧為盈