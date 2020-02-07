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Uber 2019虧損2557億元　執行長：目標今年底轉虧為盈

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▲▼Dara Khosrowshahi　Uber。（圖／路透社）

▲Uber執行長Dara Khosrowshahi。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

Uber週四公佈去年第四季淨虧損11億美元（約新台幣331億元），相較於去年第二季虧損驚人的52億美元（約新台幣1564億元），或是去年第三季虧損的12億美元，第四季的虧損是縮減的。總體而言，Uber2019年虧損85億美元（約新台幣2557億元），Uber表示，將在今年底實現盈利目標。

Uber表示，去年第四季營收41億美元，比去年同期29.74億美元成長37%。

請繼續往下閱讀...

Uber一直處於虧損狀態，受到投資者不少壓力，去年為了重組，不得不裁員約1000人。

另外，Uber還面臨著來自監管機構的巨大壓力，更難將司機歸類為獨立承包商，甚至還失去了在倫敦營運的許可證。

最初Uber表示，它們將2021作為第一個盈利年的目標。Uber執行長Dara Khosrowshahi向投資者表示，他也向員工呼籲，希望能在2020年第四季就達成盈利的目標。
 

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