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印度UberEats擬出售給競爭對手Zomato　合併後將成當地最大線上食品訂購交付平台

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▲▼Dara Khosrowshahi　Uber。（圖／路透社）

▲Uber 現任執行長 Dara Khosrowshahi。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

TechCrunch 援引知情人士報導，由於Uber想削減全球開支，打算將印度的UberEats業務出售給當地企業Zomato，目前雙方正處於談判的後期階段。若Zomato和UberEats順利合併，訂單數量和規模可能會超過當地最大的線上食品訂購交付平台Swiggy。

據稱，UberEats目前在印度的業務估值約為4億美元，Uber可能會向Zomato投資1.5到2億美元。據知情人士透露，Uber和Zomato仍在談判階段，合併案可能在今年底前完成。

請繼續往下閱讀...

Uber發言人拒絕回應；而Zomato創始人兼首席執行官戈雅爾（Deepinder Goyal）則表示，上週與Uber高管會面仍未得到答覆。戈雅爾本月對PTI（Press Trust of India，印度最大的通訊社）表示，談判是在Zomato即將完成新一輪6億美元融資的時候進行的。

▲▼Ubereats 外送。（圖／路透社）

▲UberEats 在印度面臨強烈競爭。（圖／路透社）

Uber於2017年在印度上線UberEats服務，即使它們提供大筆的優惠，也從未對當地的Zomato和Swiggy構成真正威脅。成立11年的Zomato，每日訂單約125萬筆，Swiggy約為140萬～150萬筆；相比之下，UberEats的每日訂單量僅40萬～60萬筆。

Uber執行長科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）承認UberEats在印度面臨著嚴峻的競爭。在上個月的《紐約時報》會議上，科斯羅薩西說：「目前市場競爭非常激烈，印度有一些非常強大的競爭對手。我們希望成為每個市場中的第一名或第二名，但目前在印度我們排名第三。因此Uber還有很大的進步空間，我們仍在努力中。」

今年8月至12月間，UberEats在印度虧損約1.075億美元（約32.532億新台幣），退出印度也將彌補去年Uber退出東南亞的損失。另一方面，UberEats將幫助Zomato進入印度南部市場，因Zomato在印度北部的據點向來高於南部市場許多。

另一家Swiggy，三年前還只是營業據點不到12個城市的食品配送初創企業，但至今已擴展超過500個城市。而它們仍持續擴張到更多城市，並探索提供食品類別以外的服務方式。
 

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