軟銀集團將向16家國內外金融機構貸款1373億　抵押品是日本電信公司軟銀股票

▲軟體集團旗下願景基金拖垮投資人信心。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

據路透社報導，軟銀集團（9984.T）週三表示，計劃以手中擁有的日本電信公司軟銀（9434.T）股票，拿出其中的三分之一，當作抵押品，向16家國內外金融機構借入5,000億日圓（約新台幣1373億元）。

軟銀發言人表示，這筆貸款將用於增加集團現金部位，以及一般業務用途。集團將提供軟銀電信公司20％的股票，作為兩年期貸款的抵押品，並可以選擇延長一年，以今天市價計算，這些股票價值約1.4兆日圓（約新台幣3844億元），幾乎接近銀行貸款金額計畫的3倍。

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軟銀第三季的利潤幾乎被願景基金的虧損抵消，消息人士指出，投資公司Elliott Management已累積了近30億美元（約新台幣907.6億元）的軟銀股份，上周就曾呼籲軟銀回購股票200億美元。但軟銀執行長孫正義回應，雖然有回購股票的機會，但現階段並不打算採用這個方式解決。

由於「願景基金2期」融資遭遇困難，軟銀不得不親自投資。消息人士指出，除非「願景基金」能夠扭轉業績，否則主要投資者拒絕參與「願景基金2期」的投資。

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