美國電商Brandless宣告倒閉！　軟銀投資對象首宗陣亡案例

▲美國「Brandless」宣告倒閉，成為第一間軟銀投資正式失敗的企業。（圖／取自Brandless官網）

記者謝仁傑／綜合報導

美國電商「Brandless」是一間打著無品牌旗幟的新創公司，它們籌集了大量的資金，其中包括軟銀旗下願景基金（Vision Fund）投資的2.4億美元（約新台幣71億元）。然而國外媒體Business Insider報導，Brandless於本周正式宣告倒閉，成為願景基金投資的第一個「死亡案例」。

Brandless在2017年推出，以低價銷售自有品牌的家居和個人護理產品，網站上的商品幾乎都售價3美元。如今，位於舊金山的總部已經停止接受新訂單，並計畫裁員70人，佔員工總數約90％。據傳僅留10名員工處理客戶最後的訂單及公司的善後問題。

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Brandless在官網指出：「雖然Brandless為消費者在需要的產品價格上，設定了新的標準，但直接導向消費者的市場競爭激烈，也證明我們無法持續目前的商業模式。」

▲軟銀執行長孫正義一系列的投資失利，讓投資者開始擔憂。（圖／路透社）

近年來，軟銀旗下的願景基金投資了許多新創公司。尷尬的是，這些公司卻紛紛面臨業績縮減的財務困境，導致只能透過業務縮編或裁員來續命，像是WeWork和Sprint，這也使得大家對於軟銀及孫正義的投資策略開始產生質疑。



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