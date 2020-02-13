軟銀CEO孫正義：阿里巴巴持股還不考慮賣出　4.5兆元持股還有成長空間

▲軟銀創始人兼執行長孫正義。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

知名投資公司伊里亞德（Elliott Management）之前呼籲軟銀大規模回購股票，但軟銀執行長孫正義在昨日的談話中，並不考慮減持阿里巴巴（NYSE：BABA）股份，他說「我相信阿里巴巴有很大的成長空間，我並不急於賣出股票。」

目前軟銀持有價值1500億美元（約新台幣4.5兆元）的阿里巴巴股份，比軟銀本身市值（1100億美元）還要高。除此以外，軟銀幾乎沒有其他可以使用的資產，該集團的其他持股包括日本無線部門軟銀公司（SoftBank Corp）的三分之二股權。

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陸媒騰訊網指出，截至去年12月底，軟銀集團帳面還有約350億美元的現金與等價物。然而，這筆錢還得用來承諾，可以保持足夠的現金以便有能力支付至少兩年的債券贖回費用等。

軟銀的財務槓桿已經很高，很難吸引到外部資金。分析師表示，孫正義不願減持阿里巴巴股份，意味著軟銀集團幾乎沒有資金運用空間，能像伊里亞德管理公司希望的大規模回購股票。

伊里亞德管理公司持有總價值將近30億美元的軟銀股份，據消息人士透露，它們正在推動軟銀改革，具體措施包括敦促軟銀回購200億美元的股票等，這也使得外界關注軟銀如何籌措資金，聯想到的，就是軟銀持有的26％阿里巴巴股份。

從軟銀昨日公佈的財報來看，似乎無法消除投資者的擔憂。財報顯示，軟銀旗下的「願景基金」（Vision Fund）已經連續兩季虧損，幾乎抹滅了軟銀集團整季的利潤。

▲軟銀因為旗下願景基金的虧損，使得投資者人心惶惶。（圖／路透社）

Redex的分析師Kirk Boodry表示，從股東角度來看，軟銀應該賣出阿里巴巴股票，轉而投資可產生回報的東西。若軟銀認為賣出阿里巴巴持股後，未來投資取得的回報不能更好，對於一家從事風險投資業務的公司來說，似乎有些不可思議。

華爾街分析師Atul GoYal發佈研究報告指出：「這種業績表現印證了我們的擔憂，除了對阿里巴巴的持股之外，軟銀所做的其他事情都帶來了分散或破壞價值的結果。」

雖然，孫正義說：「身為軟銀最大的股東，我也關心股價，也希望公司提升價值。然而，該怎麼做還是應該讓軟銀的管理層來決定。」

據金融市場資料資訊及Refinitiv提供的資料顯示，軟銀的加權平均債務成本，在日經225指數中是最高的。



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