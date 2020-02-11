　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

T-Mobile和Sprint合併案將宣判　外媒預期將獲准...成為用戶逾億的電信新巨頭

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼Sprint。（圖／路透社）

▲T-Mobile和Sprint的合併案將在明天做出最後判決。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

華爾街日報報導，T-Mobile和Sprint的合併案將在明天宣判，若順利通過，T-Mobile和Sprint創建的新電信巨頭將擁有超過1億客戶。

先前聯邦監管機構對於這個合併案表示支持，認為美國第三大和第四大無線營運商合併，可打造美國電信新巨頭，與AT&T和Verizon這兩家最大的電信商相抗衡。

請繼續往下閱讀...

然而，去年6月，來自13個州和哥倫比亞特區的總檢察長卻對合併案提起訴訟，主因是各州質疑這將減少電信行業的競爭，反而導致手機費用增加，給低收入客戶帶來經濟負擔。

據知情人士透露，該判決有可能會有條件或限制。兩家公司都計畫在週二發佈公告，Sprint的股價飆升超過60％，T-Mobile股價也在盤後交易上漲約10％。

▲▼John Legere。（圖／路透社）

▲T-Mobile現任執行長John Legere。（圖／路透社）

T-Mobile表示，若與Sprint的結合，將有助於它們加速發展5G。

未來公司將由T-Mobile高階管理人Mike Sievert領導，他將於4月接替推動此次合併的John Legere，擔任新的執行長。
 

＃ 小心！她變臉比3C升級的速度還快.....

T-Mobile搶先在全美推出5G服務！　但5G手機用戶才能享受飆網速
美國電信大廠T-Mobile遭駭客入侵！　超過百萬用戶個資外洩
聯發科攜T-Mobile　首次完成5G獨立連網通話對接

ET快訊
汪小菲員工受夠了！曝光「時間地點協議書證據」傻眼：公司要倒了
鑽石公主號咳血阿公已給藥！22台人回國日期外交部說明了
小明回不來「原因曝光」　陳時中霸氣吐4個字
獨／董至成回應了！崩潰認21年老婆提離婚「3年來形同分居」
跟確診個案接觸者仍409人隔離中！15人有症狀..武漢肺炎維
疾管署緊急撤回陸配子女來台！陸委會「政策3轉彎」小明回不來了
LIVE／髮夾彎撤回陸配子女管制措施！指揮中心記者會說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

商總賴正鎰籲政府盡快擬出中小企業紓困措施　基本工資、電價不應調漲

疫情打亂烘焙展廿年來首度延期　北市糕餅公會：預計七月底開展

商總賴正鎰預估今年GDP約2.2%　且消費市場月底就可復甦

影／台股萬點存股行不行？　分析師：現階段操作現股比存股好

杏一發行可轉換公司債　預計13日起競拍102元起標

疫情效應微風驚爆裁員潮？百貨同業靠「這一招」力抗不景氣

電子支付使用人數逼近700萬　最愛用LINE Pay一卡通、街口

台微體去年每股淨損12.32元　今年目標兩款藥物邁向新進展

全美電信新巨頭誕生！T-Mobile與Sprint合併案通過　股市也響起漲聲

新北環狀線3站最夯捷運宅　最低只要3字頭　

防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？

預祝出陣順利...韓國瑜深蹲抬腿　與師傅學「強身抗疫宋江陣三招」

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

IU為工作人員婚禮唱祝歌！　突傳應援聲...台下ZICO「嗨到高舉雙手」ＸＤ

過分！《想見你》結局遭外流　主創演員站出來：作品我們一起守護

KTV遇「神奇灰塵」隨音樂搖擺 竟想與它接觸...家人嚇到發毛

韓續推「滿天星計畫」高雄要人才　補助100位2萬美金！送出國交換

高雄超人氣Buffet爽吃200款料理　爐烤牛排+生魚片讓你口水流不停

不再瘋搶！酒精、乾洗手怎用 藥師：肥皂就可達到殺菌效果

商總賴正鎰籲政府盡快擬出中小企業紓困措施　基本工資、電價不應調漲

疫情打亂烘焙展廿年來首度延期　北市糕餅公會：預計七月底開展

商總賴正鎰預估今年GDP約2.2%　且消費市場月底就可復甦

影／台股萬點存股行不行？　分析師：現階段操作現股比存股好

杏一發行可轉換公司債　預計13日起競拍102元起標

疫情效應微風驚爆裁員潮？百貨同業靠「這一招」力抗不景氣

電子支付使用人數逼近700萬　最愛用LINE Pay一卡通、街口

台微體去年每股淨損12.32元　今年目標兩款藥物邁向新進展

全美電信新巨頭誕生！T-Mobile與Sprint合併案通過　股市也響起漲聲

新北環狀線3站最夯捷運宅　最低只要3字頭　

LIVE／國民黨主席補選政見會登場　江啟臣正面對決郝龍斌

美方再度指控「華為有能力獲取全球用戶資訊」　華為對此堅決否認

東森自然美捐50萬人民幣抗疫！執行長林燕玲喊話：隔離病毒不隔離愛

日本買水波爐一直跳電！他一曝光用法　網秒抓包1點超NG：這個不要用

為爭產董座遭關精神病院？三發地產全台推案如常　近2年案量逾150億

Android擬添「超級省電」新模式！程式碼透端倪

馬英九「樂觀其成」中廣股權賤賣給趙少康？律師：只是加強購買意願

「韓國、菲律賓」管制台人　指揮中心喊話「我們跟對岸不一樣」

鑽石公主號吐血老翁已給藥　船上台灣人何時可回國？外交部給答案

81美國華裔兒童捐24萬幫助武漢抗疫　年紀最小僅2歲

財經熱門新聞

網瘋傳工程師咳嗽發燒被隔離　仁寶、英特爾回應了

微風「例行人事調整」裁減三成人力

快遞包裹不殘存肺炎病毒　民眾請安心

民間自製火箭明升空　國研院：無權干涉

影／0050 VS. 0056　你該選擇哪支ETF來存股？

李登輝的養牛夢　只差最後一哩路

北富銀靠1張神卡　連2個月拿下發卡王

百貨業第一槍！微風：人力組織調整、新事業體不受影響

電支使用人數飆692萬　一卡通最多人用

更多熱門

相關新聞

T-Mobile搶先在全美推出5G服務！　但5G手機用戶才能享受飆網速

T-Mobile搶先在全美推出5G服務！　但5G手機用戶才能享受飆網速

美國第3大電信營運商T-Mobile 2日在官網發布，已經啟動600MHz的5G服務，服務範圍覆蓋美國2億多人口和5,000多個城鎮，涵蓋面積超過100萬平方英里。

美國電信大廠T-Mobile遭駭客入侵！　超過百萬用戶個資外洩

美國電信大廠T-Mobile遭駭客入侵！　超過百萬用戶個資外洩

聯發科攜T-Mobile　完成5G通話對接

聯發科攜T-Mobile　完成5G通話對接

宏達電5G Hub美澳開賣　迎5G商機添營運動能

宏達電5G Hub美澳開賣　迎5G商機添營運動能

華為否認竊取商業機密等10罪

華為否認竊取商業機密等10罪

關鍵字：

T-MobileSprint

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

董至成21年婚姻破裂！丟下家人去大陸發展1年

小S、黑范口罩之亂後爆悽慘下場！副業代言全遭封殺

2個白皙越南妹「閨房服務」太完美！台富商全身被榨乾

醫二代爭學妹　烤屍再自殺！讀大學買豪宅當宿舍

掃光京都口罩！陸女大賺500萬災難財：數錢指甲磨掉了

帳目少千萬元「小S老公護短」　明道告上法院

只做男性生意！正妹設計師穿緊身制服提供全套服務

春雷鋒面周四到全台下2天　下波直逼寒流冷空氣凍4天探9度

《鬼怪》高秀庭出道4年病逝！得年25歲

身分證同時有「2、1、4」　珍煮丹情人節買一送一

撞擊瞬間曝！20歲騎士2砂石車中間超車　下秒撞賓士亡

口罩「3注意事項」...微波爐消毒沒用

網瘋傳工程師咳嗽發燒被隔離　仁寶、英特爾回應了

吳宗憲被酸民罵爆！直播飆粗口：你有比我喜歡台灣？

一封簡體字簡訊！　妹子好奇點開「5000元噴光」

更多

最夯影音

更多
防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？

防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？
預祝出陣順利...韓國瑜深蹲抬腿　與師傅學「強身抗疫宋江陣三招」

預祝出陣順利...韓國瑜深蹲抬腿　與師傅學「強身抗疫宋江陣三招」

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

IU為工作人員婚禮唱祝歌！　突傳應援聲...台下ZICO「嗨到高舉雙手」ＸＤ

IU為工作人員婚禮唱祝歌！　突傳應援聲...台下ZICO「嗨到高舉雙手」ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

武漢肺炎全報導

武漢肺炎全報導

國內海外即時武漢肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面