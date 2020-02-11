T-Mobile和Sprint合併案將宣判　外媒預期將獲准...成為用戶逾億的電信新巨頭

▲T-Mobile和Sprint的合併案將在明天做出最後判決。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

據華爾街日報報導，T-Mobile和Sprint的合併案將在明天宣判，若順利通過，T-Mobile和Sprint創建的新電信巨頭將擁有超過1億客戶。

先前聯邦監管機構對於這個合併案表示支持，認為美國第三大和第四大無線營運商合併，可打造美國電信新巨頭，與AT&T和Verizon這兩家最大的電信商相抗衡。

請繼續往下閱讀...

然而，去年6月，來自13個州和哥倫比亞特區的總檢察長卻對合併案提起訴訟，主因是各州質疑這將減少電信行業的競爭，反而導致手機費用增加，給低收入客戶帶來經濟負擔。

據知情人士透露，該判決有可能會有條件或限制。兩家公司都計畫在週二發佈公告，Sprint的股價飆升超過60％，T-Mobile股價也在盤後交易上漲約10％。

▲T-Mobile現任執行長John Legere。（圖／路透社）

T-Mobile表示，若與Sprint的結合，將有助於它們加速發展5G。

未來公司將由T-Mobile高階管理人Mike Sievert領導，他將於4月接替推動此次合併的John Legere，擔任新的執行長。



＃ 小心！她變臉比3C升級的速度還快.....

►T-Mobile搶先在全美推出5G服務！ 但5G手機用戶才能享受飆網速

►美國電信大廠T-Mobile遭駭客入侵！ 超過百萬用戶個資外洩

►聯發科攜T-Mobile 首次完成5G獨立連網通話對接