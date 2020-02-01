飆淚！《天橋上的魔術師》劇組重建「消失的中華商場」　還原度99%

▲《天橋上的魔術師》劇組重建中華商場，還原度99%。（圖／李明璁提供）

記者林育綾／綜合報導

公視改編吳明益的魔幻寫實小說《天橋上的魔術師》目前拍攝中，為了呈現故事裡「中華商場」場景，劇組耗資8千萬，打造80年代的時空背景，讓這座在現實已於1992年拆除的商場，彷彿穿越時空般重現眼前！社會學家李明璁今（1）日在臉書分享表示，他參訪時看了全身雞皮疙瘩、激動到想流淚，還原度幾近100%，難以置信。後續接受電訪時，更以「施了魔法般」形容如此「有靈魂」又重視細節的造景，讓他歎為觀止、感觸極深。

請繼續往下閱讀...

▲《天橋上的魔術師》重建「中華商場」，各處小細節無不用心打造！（圖／李明璁提供）

李明璁在臉書分享照片表示，上午他受邀參訪《天橋上的魔術師》拍攝場景，劇組在汐止區的一處空地，無中生有地夢幻重建「中華商場」，「身處其中我不停起雞皮疙瘩，還原度幾近百分之百，難以置信、難以置信 。」

他說「我在天橋上眺望著2020的晴空與1980的場景，暗自激動想流淚，原來當年突然就被斷線拔除一切記憶的失落，竟是如此巨大。那已不是懷舊、更非獵奇，而是關乎一個時代劇烈摩擦生熱中的各種能量，貧乏世界裡的無限豐饒想像。」

▲網友看到照片表示「哭了！」「好懷念！」「以前在佳佳唱片灑了好多零用錢」。（圖／李明璁提供）

這篇PO文分享2小時左右，就超過2千人按讚，許多網友紛紛留言「哭了！」「好懷念！」「太感動了」「以前在佳佳唱片灑了好多零用錢」，更有多人詢問「場景會保留嗎？」「一般民眾能否參觀？」

而他後續接受《ETtoday新聞雲》電訪時也提到，這個暫時復活的「中華商場」場景並非永久性，建地在未來也另有用途，但未來可能會規劃各種不一樣的方式，開放部分區域讓民眾參訪，或者以虛擬形式（AR、VR等）與民眾互動，此時無法開放大眾參觀，也是因為正在拍攝中。

李明璁說，他在去之前沒有料到場景會如此讓他震驚，不只是他照片分享的部分外觀，就連一間間店面裡的小細節、蛛絲馬跡，劇組都不放過，例如故事中提及「第一間有自動門的眼鏡行」、主角生活的小閣樓、80年代的樣貌，無不用心打造，他形容：「彷彿是劇組都被《天橋上的魔術師》給施了法，然後也如施魔法般，全神貫注在這件事上！」

▲▼李明璁稱讚劇組神還原打造場景，「彷彿是被《天橋上的魔術師》給施了法，然後也如施魔法般，全神貫注在這件事上！」（圖／李明璁提供）

他認為，如果台灣20、30年前就以這樣的規格和態度來製作戲劇，相信如今已經超越韓國；他感觸極深說，這座中華商場是具有時代意義、國際潛力、各種附加價值的場景，相信不只是國人，就連日本、香港等國際的旅客若來看，也一定有共感，因為當中充滿70至80年代的文化事物是具有國際共鳴的。

他透露自己將會PO出第二篇相關分享，也以「有靈魂」來形容劇組的職人精神，「從很多細節可以看出他們是以極大的熱情、講究來執行這任務，也動員了數不盡的人，來重現這個場景。」

▲門牌等各處小細節都彷彿施了魔法般「穿越」重現。（圖／李明璁提供）

只是在耗資8千萬打造場景後，還需要有後續的虛擬科技技術來完成作品，例如以動畫結合「台灣數位模型庫」，將消失的記憶重建回來，也必須讓這座「中華商場」能連結當時的西門町。

距離拍攝完成，還有很大的「資金缺口」需要各界一起協助填補，因此李明璁也分享了劇組的 募資公告 ，期望有能力的個人或企業，願意為這部具有文學水準、時代意義的作品貢獻一己之力，讓台灣豐沛的文化力能被看見。

► 「天橋上的魔術師」節目募資公告

相關報導

形象靈感來自犀利哥！《天橋上的魔術師》圖像版籌備4年出爐、魔幻展覽開跑



《天橋上的魔術師》2020推出圖像版！阮光民、小莊、吳明益首度合作